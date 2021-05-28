الملابس والأحذية والإلكترونيات تجذب اهتمام متسوّقين في اليوم الأول لـ «التخفيضات الكبرى»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت مراكز للتسوّق، أمس، معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، للاستفادة من عروض التنزيلات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة أكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية، وبنِسَب تخفيضات تصل إلى 90%، وتركَّز الإقبال على متاجر الملابس الجاهزة بمختلف أنوعها، والأحذية، تلتها الأجهزة الإلكترونية.

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