فنادق دبي تسجل في رمضان أداءً أفضل من مستويات ما قبل الجائحة

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي، حققت معدلات أداء قوية خلال رمضان الماضي، بعد أن تخطت نسبة الإشغال الفندقي مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

وأوضحت المؤسسة في أحدث إحاطة لها، أن السوق الفندقية في دبي، سجلت معدلات إشغال بلغت 52% خلال رمضان 2021، مقابل 46% في رمضان 2019، و45% في رمضان 2018، و44% في رمضان 2017، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجائحة سجلت السوق الفندقية أفضل أداء لها وفقاً لأحدث البيانات.

وبينت «إس تي آر»، أن متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال رمضان 2021، بلغ نحو 500 درهم مقابل نحو 400 درهم في رمضان 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، ما يمثل زيادة قدرها نحو 25%، لافتة إلى معدلات إشغال أفضل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

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