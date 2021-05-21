خطة أوروبية لحضور قياسي لجماهير كأس الأمم للسيدات

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

يستهدف الاتحادان الأوروبي والإنجليزي لكرة القدم حضوراً جماهيرياً قياسياً لبطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، المقرر إقامتها في إنجلترا صيف العام المقبل. ويأمل الاتحادان تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري للمسابقة القارية، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستجرى بملعب أولد ترافورد.

وتحمل المباراة النهائية لبطولة (يورو 2013) بين منتخبي ألمانيا والنرويج في السويد الرقم القياسي لأكبر حضور جماهيري لأحد لقاءات أمم أوروبا للسيدات، حيث بلغ عدد الجماهير 41 ألفاً و302 متفرج، بينما حمل نهائي منافسات كرة القدم للسيدات بين منتخبي الولايات المتحدة واليابان في أولمبياد لندن 2012 الرقم القياسي لأكثر حضور جماهيري لأي مباراة للسيدات بأوروبا، حيث تابع اللقاء 80 ألفاً و203 متفرجين من المدرجات.

ويسعى الاتحادان الإنجليزي والأوروبي لبيع أكثر من 700 ألف تذكرة في البطولة، وهو ثلاثة أمثال عدد التذاكر التي بيعت في نسخة البطولة الماضية عام 2017 بهولندا، والتي بلغت 240 ألفاً و45 تذكرة.

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