«صحة» توفر لقاح «فايزر- بيونتيك» للأطفال والكبار في 46 مركزاً بالدولة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، عن توفير لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد-19»، إضافة إلى لقاح «سينوفارم» في جميع المراكز الصحية، ومراكز المسح الوطني التابعة لشركة «صحة» في إمارات الدولة.

وأوضحت «صحة» أن لقاحي «فايزر- بيونتيك» و«سينوفارم» متوفران في 46 مركزاً في أبوظبي، والإمارات الشمالية، تمثل المراكز الصحية التابعة لها، إضافة إلى مراكز التطعيم، ومراكز المسح الوطني المنتشرة في إمارات الدولة، ويمكن حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم.

وأكدت شركة «صحة» أهمية أخذ اللقاح لتسريع عملية التعافي في الإمارات، وتحصين أفراد المجتمع.

وتابعت أن في وسع جميع أفراد المجتمع، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، تلقي لقاح «فايزر- بيونتيك»، فيما يمكن الحصول على لقاح «سينوفارم» للفئات من عمر 16 عاماً فما فوق.

ويستثنى من أخذ اللقاح الأشخاص المصابون بفيروس «كوفيد -19»، والمشاركون في التجارب السريرية للقاح «كوفيد-19»، والحوامل، والحاصلون على اللقاح خارج الدولة، والمصابون السابقون بعد التقييم الطبي، والأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً، أو أي من مكوناتها، والمصابون بأحد الأمراض التي تتعارض مع اللقاح، حسب التقييم الطبي.

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