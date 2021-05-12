«الوقاية والسلامة» تعرض بروتوكولات السلامة على «إنستغرام»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت هيئة الوقاية والسلامة ورشة توعية بعنوان «البروتوكولات الاجتماعية في فترة العيد خلال جائحة كوفيد-19»، عبر خاصية البث المباشر في حساب «إنستغرام» الخاص بالهيئة، إذ وصل عدد المشاهدات إلى 472 مشاهدة.

وأكدت مديرة إدارة الخدمات المساند، المهندسة لمياء النومان، أهمية الالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية المعدية، من دون الإخلال بالاستمتاع بأجواء العيد السعيدة، إذ تسهم هذه الإجراءات، في المقام الأول، في ضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة، وهذا الأمر يتطلب تعاون وتكاتف الجميع عبر الالتزام بالإجراءات اللازمة للتصدي لـ«كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news