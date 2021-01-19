بالفيديو.."صحة دبي": 5 خطوات يمر بها المتعامل داخل مراكز تطعيم كوفيد-19

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفادت هيئة الصحة بدبي أن المتعامل يمر بخمس خطوات رئيسية للحصول على لقاح كوفيد-19 بمراكزها المعتمدة، مؤكدة على ضرورة أخذ موعد مسبق قبل التوجه إلى أي من مراكز التطعيم المعتمدة لتقديم لقاح كوفيد-19، وذلك في ظل التزايد اليومي الذي تشهده مراكز الهيئة في أعداد المسجلين للحصول على اللقاح.

وقال مدير مركز "ون سينترال" لتطعيم كوفيد-19 بدبي خلفان الرئيسي لـ" الإمارات اليوم" أن المركز يشهد إقبالات متزايداً بشكل يومي من قبل الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات ذات الأولوية، جميعهم يحصلون على الخدمة في دقائق معدودة منذ دخول المركز.

وأوضح أن المتعامل يمر بخمس خطوات بمجرد حصوله على الموعد والوصول إلى المركز، حيث تبدأ أولى مراحله في التسجيل عبر النظام الإلكتروني، تليها نقطة الانتظار، ومن ثم التوجه إلى غرفة مجهزة لفحص العلامات الحيوية قبل التطعيم، ومن ثم أخذ اللقاح، ويختتم المتعامل رحلته بالانتظار 20 دقيقة تحت الملاحظة قبل المغادرة.

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