الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية - شمالية شرقية‏ 15 - 25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 1:36. والجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 7:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:25، والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 15:53، والجزر الثاني عند الساعة 4:19.

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