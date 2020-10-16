عبدالله بن زايد :مطعوم كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها أن مطعوم كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية .وأرفق التغريدة بصورة لسموه وهشتاغ #تم_التطعيم

وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.

وسيتيح استخدام لقاح " كوفيد - 19" الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وهو أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.

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