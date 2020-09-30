نواف الأحمــد يـــؤدي اليمين الدسـتورية أميراً لدولة الكويت اليوم

المصدر: الكويت - كونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، أميراً لدولة الكويت، في جلسة خاصة للمجلس، اليوم.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، إنه التقى ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأضاف: «استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات الشيخ نواف الأحمد، وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة 11 صباحاً، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة 60 من الدستور».

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد نادى، أمس، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت، عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، وقال المجلس إن الشيخ نواف الأحمد عُرف عنه «الحكمة والعفة، والإخلاص والتفاني لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها».

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي، مساء أمس، في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح.

وقال الصالح، في البيان، إن «مجلس الوزراء ينادي بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى، جلت قدرته، أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته، ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه، ويلهمه النجاح والتوفيق بما عُرف عن سموه من حكمة وعفة وإخلاص وتفانٍ لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعاً خير خلف لخير سلف، إنه سبحانه سميع مجيب».

وأعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام، في عطلة رسمية حداداً على وفاة المغفور له أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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