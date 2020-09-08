خالد بن محمد يوجّه بمراجعة متطلبات السلامة في توصيل الغاز للمباني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية للاطمئنان على صحة وأوضاع المصابين في حادث تسرب الغاز الذي وقع الأسبوع الماضي في أحد المطاعم بشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي. ووجّه سموه دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم، وتقديم أنواع الدعم كافة، متمنياً سموه لهم الشفاء العاجل.

كما وجّه سموه الجهات المعنية في الإمارة بمراجعة متطلبات الأمن والسلامة في جميع وسائل نقل وتخزين وتوصيل الغاز الخاص بالمباني، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وتحديثها وفق أحدث الممارسات العالمية، لضمان توفير أفضل سبل الحماية اللازمة لأفراد المجتمع.

• خالد بن محمد وجّه «تنمية المجتمع» بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم.

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