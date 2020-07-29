بالفيديو...حمدان بن محمد يزور مصابي الدفاع المدني ويؤكد: تضحيات أبطالنا محل تقدير وفخر

المصدر: محمد فودة-دبي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، اليوم مصابي الدفاع المدني الذين تعرضوا لإصابات خلال أداء واجبهم في إطفاء حريق بأحد المستودعات للاطمئنان على صحتهم.

وغرد سموه قائلاً " عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر"

وأكد سموه خلال الزيارة على توفير جميع الاحتياجات الطبية لمصابي الدفاع المدني، وحرص على الاستماع إلى التفاصيل كافة المتعلقة بحالتهم الصحية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعى أمس الرقيب عادل ناصر صالح من رجال الدفاع المدني الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب.

ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «يبذل رجال الدفاع المدني الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح وأمن وسلامة دولتنا... فقدت دبي الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب... نسأل الله له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

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