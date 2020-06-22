بالتفاصيل والمواعيد.. توسيع خدمات شبكة "الحافلات العامة" في أبوظبي اعتباراً من "الجمعة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إضافة خدمات جديدة إلى شبكة النقل بالحافلات العامة، وتحسين التواتر الزمني للخدمات وتعديل مواعيد بعضها، بدءاً من يوم الجمعة المقبل (26 يونيو)، موضحاً أن الخدمات الجديدة تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها، ومنطقة الظفرة، وذلك بما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين ويجعل استخدام حافلات النقل العام في مدن الإمارة وضواحيها أكثر كفاءة وسهولة وراحة.

وذكر المركز أنه في إطار سعيه المتواصل لتوسيع شبكة النقل بالحافلات العامة وتلبية احتياجات الجمهور، تم إجراء تعديلات عدة، شملت "تمديد مسار الخدمة 43 لينتهي عند جمعية المشرف التعاونية، وتمديد مسار الخدمة 216 إلى محطة حافلات مدينة محمد بن زايد عبر سوق مدينة خليفة، وتعديل مسار الخدمة F1 الذي يصل بين مكاني مول وقرية الريف عبر منطقة الفلاح ليربط بعد التعديل منطقة الريف بمنطقة الفلاح".

وفيما يتعلق بتحسين التواتر الزمني لبعض الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين، أوضح مركز النقل المتكامل أنه أجرى عدد كبير من التعديلات، تشمل، تغير التواتر الزمني للخدمات 94، 71، 65، 63، 56، 55، 54، 44، 40، 22، 9، 7، X4 وX5، ليصبح كل 15 دقيقة في ساعات الذروة و30 دقيقة خارج ساعات الذروة، وكذلك تعديل التواتر الزمني للخدمة 23 ليصبح كل 30 دقيقة في ساعات الذروة و60 دقيقة خارج ساعات الذروة، وأيضاً تعديل التواتر الزمني للخدمات 102 و160 و170 ليصبح كل 15 دقيقة في ساعات الذروة، بالإضافة إلى تعديل التواتر الزمني للخدمتين 175 و407 ليصبح كل 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.

كما أعلن المركز عن تعديل شبكة النقل بالحافلات العامة في مدينة زايد من خلال إضافة مسارات جديدة وتحويلات أقل لمسارات الخدمات وإطلاق مسارات مباشرة تربط بين النقاط المهمة الواقعة بين المنطقة الصناعية القديمة ومحطة حافلات مدينة زايد، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الجمهور، وتضمنت التعديلات، تعديل مسار الخدمة 662 لتربط بين معسكر الجابر ومربعة الظفرة عبر المنطقة الصناعية، تعديل مسار الخدمة 663 لتوفير خدمة مباشرة بين المنطقة الصناعية القديمة ومستشفى مدينة زايد عبر محطة حافلات مدينة زايد، تعديل مسار الخدمة 664 لتوفير خدمة مباشرة بين المنطقة الصناعية القديمة ومنطقة بينونة عبر محطة حافلات مدينة زايد من دون أي تحويل للخدمة، تعديل مسار الخدمة 665 لتعمل بين مركز الشرطة ومسجد خليفة في مزارع الجمال عبر شعبية الدفاع.

وقام المركز كذلك بإجراء بعض التعديلات والتحسينات داخل منطقة الرويس بما يمكن من تغطية معظم المناطق فيها، وشملت تلك التعديلات، تعديل مسار الخدمة 881 لينتهي في الرويس عند هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مما يوفر خدمة مباشرة من محطة الحافلات المركزية إلى كل من محطة عبارات جبل الظنة وجبل الظنة أدنوك، تعديل مسار الخدمة 882 لينتهي في الرويس مول، ويوفر خدمة مباشرة من محطة الحافلات المركزية إلى محطة عبّارات جبل الظنة، كما تم تعديل مسار الخدمة 880 على الطريق السريع القادم إلى الرويس لتوفير خدمة مباشرة للركاب القادمين من غياثي إلى محطة الحافلات المركزية في الرويس.

من ناحية أخرى، أضاف مركز النقل المتكامل مسارات جديدة إلى شبكة النقل بالحافلات العامة داخل الرويس لتسهيل حركة تنقل السكان وتعزيز شبكة الربط بين مختلف المواقع. وشملت المسارات الجديدة "الخط رقم 883 و884، اللذان يوفران خدمة دائرية لربط المناطق السكنية المحلية بمستشفى الرويس ومول الرويس، وتوفير خدمة مباشرة بين محطة حافلات أدنوك ومحطة الحافلات المركزية في الرويس بما يدعم النقل الداخلي بين المدن"

إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن هذه التغييرات تأتي بعد دراسة مستفيضة قام بها لشبكة النقل العام بالحافلات في المناطق المعنية، تركزت على الخدمات المتوفرة واحتياجات المستخدمين وأفضل السبل لتلبية تطلعاتهم عبر تحسين التواتر الزمني وتقديم خدمات مريحة، آمنة ومتاحة في معظم أوقات اليوم، مع توفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات، بما يعزز الربط بين مختلف المواقع ويزيد من كفاءة قطاع النقل العام في إمارة أبوظبي.

كما نوه المركز بأن جميع وسائل النقل العام في الإمارة آمنة بشكل تام للاستخدام حيث يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية عند الانتهاء من تقديم خدماتها اليومية.

وفي نفس الوقت أكد أنه سيواصل تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصحية، وأهمها وجود مسافة أمان كافية بين الركاب في حافلات النقل العام والتباعد الاجتماعي في محطات انتظار الحافلات مع ضرورة ارتداء الركاب والموظفين والسائقين الكمامات لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في قطاع النقل العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام مستخدمي وسائل النقل العام بالتعليمات والإرشادات المطلوبة منهم لتعزيز صحتهم وسلامتهم وسلامة جميع أفراد المجتمع في هذه الأوقات الاستثنائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news