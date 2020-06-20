بالفيديو.."الهلال الأحمر الإماراتي"تحتفل بـ"عيد ميلاد"نزيلة في "عزل كورونا"

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

فاجأ متطوعون تابعون لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مقيمة "مصرية الجنسية"، مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بالاحتفال بعيد ميلادها داخل مقر العزل الذي كانت تتواجد فيه، بهدف التخفيف عنها نفسياً، وبث الطمأنينة والشعور بأنها وسط أسرتها وذويها.

وقالت المقيمة، منى حسني، التي تعمل موظفة استقبال في إحدى الشركات: "إصابتي بفيروس كورونا، كانت محنة لم أمر بمثلها طوال حياتي، إذ شعرت بأن حياتي باتت في خطر حقيقي، لكن ما خفف عني كثيراً في الحقيقة كان سرعة الاستجابة التي يتعامل بها المسؤولون عن القطاع الصحي في الدولة، من أصغر متطوع إلى أكبر مسؤول، وهو أمر منحني شعوراً كبيراً بالطمأنينة".

وأضافتلـ"الإمارات اليوم": "منذ شعوري بأعراض الفيروس واتصالي بالجهات المعنية، وجدت تعاملاً شديد الاحترافية والاحترام، معي ومع أفراد أسرتي، بدءًا من إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ومروراً بسرعة ودقة النتائج، وانتهاءً بإجراءات عزلي التي كانت ميسرة وفي مكان فندقي شديد الرعاية والنظام والنظافة".

ولفتت إلى أنها طوال فترة العزل كانت تُعامل باهتمام ورعاية طبية ونفسية بالغين، موضحة أن أكثر ما تأثرّت به كانت مفاجأتها بالاحتفال بعيد ميلادها داخل العزل، أول من أمس، من قبل متطوعي هيئة الهلال الأحمر.

وقالت: "تصادف في يوم عيد ميلادي، إبلاغي بأن نتائج فحوصاتي باتت سلبية من الفيروس، فكانت فرحتي كبيرة، وشعرت وقتها برغبة كبيرة في التواجد بين أسرتي وأهلي لأحتفل معهم بالمناسبتين، فإذا بمتطوعي الهلال الأحمر يفاجئوني بحلوى وكيك وهدايا وموسيقى بمناسبة عيد ميلادي، الذي عرفوا به من بيانات بطاقة هويتي، ما جعلني أبكي فرحة لشعوري بأنني وسط أهلي"، موجهة الشكر لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على لفتتها الإنسانية.

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