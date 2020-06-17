بالفيديو .."الصحة العالمية": الإمارات تسيطر على "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي -دبي:

قالت منظمة الصحة العالمية إن هبوط مؤشر الوباء لحالات الإصابة بـ«كورونا» في الإمارات، دليل على نجاح الإجراءات في احتواء الفيروس. وأكدت أن ارتفاع أعداد المتعافين يمثل دليلا آخر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتابعت أن معدل الوفيات بالفيروس هو من بين الأقل عالميا.

ونوهت المنظمة بالدور الذي تلعبه الإمارات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة العالمية، وبالدعم المادي الذي تقدمه للدول التي تواجه تحديات في حماية مجتمعها من فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»

وتفصيلا، قال استشاري الوبائيات في المنظمة، الدكتور أمجد الخولي، لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار الانخفاض في عداد الإصابات ومعدل الوفيات يعني أن «الدولة نجحت في احتواء الجائحة، وأنها في سبيلها إلى الانحسار»، مضيفا أن «ذلك سيتطلب ملاحظة المنحى الوبائي بدقة، ومراقبة الإحصاءات، لمعرفة حقيقة الانخفاض في الأعداد، ونسبته، ومدى استمراريته».

وحول تقييم المنظمة لجهود الإمارات في التصدي لجائحة كوفيد-19، قال الخولي إن «هناك توسعا ملحوظا في جهود رصد الفيروس وإجراء الفحوص المختبرية، في الإمارات، وهو ما أدى إلى اكتشاف كثير من الحالات في الوقت المناسب، وعزلها، ومعالجتها، الأمر الذي سيسهم في وقف سلاسل العدوى».

وتابع: «ما نلاحظه هو ارتفاع أعداد المتعافين من الإصابة في الإمارات، وهذا دليل على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم. كما أن معدل الوفيات فيها من بين الأقل عالميا. ونحن حريصون على التواصل مع القيادات والجهات الصحية الرسمية في الإمارات، ونثمن جهودها وإسهامها في تعزيز الاستجابة لكوفيد-19 من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، والدعم المادي للبلدان ذات الاحتياجات العاجلة، والبلدان التي تواجه تحديات في تأمين درجة كافية من الحماية لشعوبها نتيجة انتشار الفيروس».

وأكد الخولي أن اتخاذ الإمارات إجراءات استثنائية، تتمثل في توسيع نطاق الفحوصات وإنشاء مستشفيات ميدانية ومركز الفحص من السيارة وتنفيذ حملات الفحص المنزلي، أسهمت في اكتشاف العدد الأكبر من الحالات، واحتواء الجائحة. كما أنها تتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو للتوسع في تجهيز أماكن العزل الملائمة، وجيدة الإعداد، وإتاحة خدمات الفحص المختبري في المجتمع، والتوعية بإجراءات العزل المنزلي، وتقديم العلاج.

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