بالفيديو.. تجربة ليلية استثنائية لا يمكن أن تنساها مع شرطة دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

تجربة استثنائية أتاحتها شرطة دبي لأفراد المجتمع، ولاقت استجابة كبيرة من الآلاف، وهي مشاركة فرق الدراجات الهوائية بخط الدفاع الأول جولاتها الليلية، للتأكد من التزام سكان الإمارة بقيود برنامج التعقيم الوطني، وشاركت «الإمارات اليوم» المتطوعين وضباط وأفراد شرطة دبي هذه الجولات، لتتعرف إلى جانب مضيء من أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي عززت التلاحم بين الشرطة والجمهور في دبي.



وبحسب منصة شرطة دبي التطوعية، بلغ عدد المسجلين الراغبين في المشاركة نحو 6000 متطوع، فيما شارك فعلياً قرابة الـ166 متطوعاً في أكثر من 560 جولة، منذ إطلاق المبادرة التي حققت صدى اجتماعياً واسعاً، وشارك فيها دبلوماسيون من دول أخرى، وفنانون وإعلاميون.



ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال الجولة الليلية، تلاحماً بين أفراد شرطة دبي والمتطوعين، إذ يتيح الضابط المسؤول للمتطوعين الحديث إلى الأشخاص الذين يتحركون في أوقات تقييد الحركة بعد الحادية عشرة مساء، والتعرف إلى أسباب خروجهم، وما إذا كانوا يحوزون تصريحات ليلية من عدمه، وفي حال كان الشخص مخالفاً يتخذ الضابط الإجراءات اللازمة حياله.



وأبدى متطوعون حماسهم البالغ لهذه التجربة الفريدة، التي تجري في أجواء رائعة بالإمارة الساحرة، ولم تخلُ من مواقف طريفة، وأظهروا قدراً كبيراً من المسؤولية، بينما يحاولون لعب دور رجال الشرطة، وسط أجواء عززتها استراتيجية القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بضرورة إشراك أفراد المجتمع في جميع مبادرات شرطة دبي، إذ يعتبرهم ركناً أصيلاً في المنظومة الأمنية.



وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، العقيد محمد أهلي، إن المبادرة تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في خدمة الوطن، في إطار المسؤولية المجتمعية، تحت شعار: «الجميع مسؤول عن الجميع»، من خلال التطوع في فرق الدراجات الهوائية التخصصية للشرطة.

وأشار إلى أن دور المتطوعين في المبادرة يتمثل في التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.



ولفت إلى أن المتطوعين يسهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «جي بي آر»، و«المرابع العربية»، ضمن اختصاص مركز شرطة البرشاء، و«سيتي ووك»، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ضمن اختصاص مركز شرطة بردبي، والخوانيج ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص.



من جهته، قال مدير منصة شرطة دبي للتطوع، النقيب خليفة الروم، خلال الجولة الليلية، إن نحو 6000 شخص سجلوا للمشاركة في المبادرة المجتمعية، لافتاً إلى أن الإقبال كان كبيراً للغاية، وحرص كثير منهم على الحضور بشكل متكرر.



وأضاف أن إجمالي المشاركين، حتى الآن، في الجولات الليلية مع فرق الدراجات الهوائية 166 متطوعاً، رجال ونساء، ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية مختلفة، ونفذوا ما يزيد على 560 رحلة بالدراجة في شوارع الإمارة، بمناطق لا يمكن الوصول إليها بواسطة الدوريات التقليدية.



وحول اشتراطات المشاركة، أفاد الروم بضرورة تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدراجة الهوائية، وحيازة دراجة، وشهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة، وارتداء خوذة السلامة، لافتاً إلى وجود مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل، يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وتزويده بسترة شرطة دبي للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف، ودورية صيانة للدراجات.



إلى ذلك، قالت المتطوعة عائشة لاشكري إنها لا يمكن أن تنسى هذه التجربة، فلأول مرة ترى هذا الجانب الساحر من دبي ليلاً، كما تعرفت كذلك إلى دور رجال الشرطة في خط الدفاع الأول، مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن أن تسهم به في خدمة بلادها، وهذه المؤسسة الرائعة التي تبذل جهداً كبيراً لتعزيز الأمن وسلامة الجميع.



امرأة مخالفة مع سبق الإصرار



رصد فريق الدراجات الهوائية في منطقة المارينا امرأة أوروبية تمارس رياضة الجري، نحو الساعة 12.30 مساء، وبسؤالها بررت خروجها في وقت الحظر بأن هذا هو اليوم العالمي للجري، فرد عليها الضابط المسؤول بأنه كان بإمكانها الخروج مبكراً للجري والعودة في الوقت المحدد، وحاولت التحايل على الموقف لكنه اتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

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