بالفيديو.. متعافٍ من «كورونا»: تلقيتُ رعاية طبية 7 نجوم فور إصابتي بالفيروس

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال المقيم فادي عدنان عبد المحمود، 40 سنة، صاحب شركة خاصة من سكان إمارة أبوظبي، إنه تلقى رعاية طبية مجانية تصنّف سبع نجوم من الجهات الطبية المختصة في أبوظبي منذ إصابته وزوجته وشقيقته بفيروس «كورونا» في 6 مايو الماضي.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن أول أعراض إصابته بالفيروس كانت فقدانه حاسة الشم تماماً بعد إصابته بإنفلونزا بسيطة استمرت يومين ثم اختفت، وتابع: «ذهبت في 6 مايو الماضي إلى مستشفى خاص لإجراء مسحة طبية للتأكد من حالتي الصحية نتيجة استمرار فقدان حاسة الشم، حيث أبلغني الطبيب بأنها أول أعراض الإصابة بالفيروس».

وأضاف: «بعدها ذهبت مع زوجتي وشقيقتي إلى مدينة زايد الرياضية لإجراء فحص كورونا، كونهما كانا مخالطين لي في المنزل، وطلبوا منا البقاء في الحجر المنزلي وانتظار النتيجة، حيث ظهرت بعد يومين إيجابية».

وأوضح أن إصابته بالفيروس تمثلت في فقدانه حاسة الشم، فيما تعرضت زوجته وشقيقته لضيق بسيط في التنفس دون ارتفاع في درجات الحرارة أو أي أعراض جانبية أخرى.

وأوضح أنه تم وضع ساعتين ذكيتين في يدي كل منهم، الأولى تقيس الحالة الصحية، والثانية مرتبطة بالشرطة لمراقبة عدم الخروج من الحجر الصحي، لافتاً إلى أنه طلب منهم البقاء في الحجر المنزلي، حيث قامت الجهات المختصة بتقديم جميع الخدمات الصحية والغذائية والخدمية بشكل مجاني، من غسل الملابس وتقديم الوجبات الغذائية الصحية، وفحص للخادمة، واحضار عامل لأخذ النفايات من المنزل، لافتاً إلى أنهم تلقوا اهتماماً كبيراً لا يمكن وصفه سوى أنه من فئة سبع نجوم.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بأسرته منذ بداية الإصابة بالفيروس أسهم بشكل كبير في استقرار حالتهم الصحية، ومنحهم الطمأنينة والرعاية الطبية والصحية والغذائية والنفسية.

وذكر أنه في 23 مايو الماضي تم إجراء مسحة طبية أخرى وكانت النتيجة سلبية بعد 11 يوماً في الحجر المنزلي، و«تم تأكيد شفائي من الفيروس تماماً، وتمت إزالة ساعتي المراقبة من يدي، وإعطائي بعض النصائح والارشادات الصحية، منها عدم الاختلاط بالمصابين وتناول الفيتامينات والوجبات الصحية».

ولفت إلى أن زوجته وشقيقته مازالتا تخضعان للحجر المنزلي نتيجة استمرار إصابتهما بالفيروس.

وأوضح أنه لا يعرف سبب إصابته بالفيروس أو من نقل له العدوى، إلا أنه تعلم درساً في عدم الاختلاط بالآخرين وأهمية ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المصاب فقد حاسة الشم، وأصيبت زوجته وشقيقته بضيق بسيط في التنفس.

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