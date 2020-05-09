بالفيديو.. شرطة دبي تلم شمل أم بريطانية بإبنتها بعد فراق 6 أسابيع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شكرت "جيني ساتون" القيادة العامة لشرطة دبي على استجابتها لحالة أسرتها الإنسانية، ولإعادة إبنتها إلى الإمارات بعد أن علقت في ليفربول، بالمملكة المتحدة، بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران لمكافحة إنتشار COVID-19.

وسردت "جيني ساتون" معاناة إبنتها "ايميلي" خلال الأسابيع الستة الصعبة، عندما لم تتمكن الابنة من مغادرة غرفتها في الجامعة في ليفربول.

وكانت قد فاتت إبنتها فرصة العودة إلى الدولة، بعد أن أجلت تذاكرها، بسبب جدول الامتحانات المعدل الذي أصدرته الجامعة.

وأضافت ساتون: "لقد وصلت بالفعل إلى مرحلة كنت قلقة للغاية بشأن صحتها العقلية، وفي هذه المناسبة، وفرحتي بعودة ابنتي ايميلي، لا يسعني إلا أن اشكر القيادة العامة لشرطة دبي لاستجابتها السريعة لطلبي، وسعيهم في لقاء إبنتي مرة اخرى".

من جهتها أعربت الابنة "ايميلي" عن سعادتها بالعودة الى أحضان أسرتها، ولم الشمل في دبي التي عاشت فيها أكثر من 12 سنة، وشكرت شرطة دبي للتواصل الدائم معها، وتسهيل جميع الاجراءات، لحين عودتها إلى دبي.

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