بالفيديو ..خبراء ومزارعون يقدمون 9 مقترحات لمعالجة تحديات قطاع الزراعة في الدولة

المصدر: أمين الجمال- دبي

قدم خبراء وأصحاب مزارع تسعة مقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الأمن الغذائي، وما يتطلبه من عوامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حمايةً للوطن، خصوصاً عند الأزمات الكبرى التي قد يتعرض لها العالم، مثل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مطالبين الجهات المعنية بتقديم مزيد من الدعم لقطاع الزراعة الذي بإمكانه تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر المواطنة.

جاء ذلك خلال مجلس «الإمارات اليوم» الرمضاني عن بعد، أمس، تحت عنوان«مستقبل الزراعة والأمن الغذائي»، والذي أدار جلسته رئيس تحرير الصحيفة، سامي الريامي، وشارك فيه وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، سلطان علوان، ومدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، حمد الظنحاني، وعدد من الخبراء وأصحاب المزارع على مستوى الدولة.

وأكد سلطان علوان، في كلمته، أن حكومة دولة الإمارات أولت القطاع الزراعي أهمية بالغة، منذ بداية الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن «قطاع الزراعة، بفضل توجيهات القيادة والحكومة، شهد خلال الفترة الماضية طفرات كبيرة في الإنتاج الزراعي الذي أصبح يساهم بأكثر من مليون طن سنوياً من متطلبات السوق من الخضروات والفواكه ومحاصيل أخرى، وهذا الرقم يعتبر جيداً في ظل الموارد المحدودة الداعمة للزراعة، وهي مياه الري والأراضي الصالحة للزراعة».

ولفت إلى أن عدد المزارع في الدولة بلغ حالياً نحو 830 ألف مزرعة، ما يشير إلى التوسع الكبير في قطاع الزراعة بالإمارات.

من جانبه، قال مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، محمد الظنحاني: «تنفذ الوزارة العديد من الخطط لدعم الإنتاج الزراعي في الدولة، وزيادته، منها إعداد سياسة خاصة (سياسة الإمارات للتنوع الغذائي)، ووضعت استراتيجية لتنفيذ هذه السياسة، تهدف إلى تعزيز ودعم استدامة الغذاء في الدولة، مع المحافظة على الموادر الطبيعية، ووضعت الوزارة أطر وإجراءات يمكن من خلالها تطوير القطاع الزراعي وزيادة كمية المنتجات الزراعية المحلية ومساهمتها في السوق، وبنت شراكات ووقعت مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، سواء من حيث مدخلات الإنتاج أو الترويج والتسويق للمنتجات المحلية، وقامت بتعزيز تبني وسائل الزراعة الحديثة، خصوصاً الزراعات التي تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم الري المستدام كافة».

وأضاف أن «الوزارة ركزت على بناء قدرات المزارعين من خلال التدريب والإرشاد، حول أساليب الزراعة الحديثة، وتعمل على تطوير التشريعات والإجراءات لتحفيز الاستثمار وريادة الإعمال في مجال الزراعة المحلية، إضافة إلى ذلك أطلقت الوزارة مبادرات عدة، منها تطوير (بوابة مزرعتي المستدامة)، التي تسهل الحصول على خدمات الإرشاد الزراعي التي تقدمها الوزارة، وتتضمن البوابة الكثير من التخصصات، منها المكافحة وإجراءات السلامة، والإجراءات المتعلقة بالأسمدة، والري، وجميع الممارسات الزراعية التي يحتاجها المزارع، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تدعم منظمومة الإنتاج المحلي، ومنها المسح الجوي للمناطق الزراعية باستخدام (الدرونز)، وما له من دور في رسم السياسة الزراعية المستقبلية لدولة الإمارات، ويعتمد ذلك على منظومة إحصائية، يمكن الاستناد إليها في بناء السياسة الزراعية المستقبلية».

واستعرض خبير الأمن الغذائي، وصاحب مزرعة عضوية، الدكتور خالد الشامسي، تاريخ الزراعة في الإمارات، مؤكداً أن «التاريخ الزراعي في المنطقة يدل على وجود معطيات ساعدت على تطور هذا القطاع، وفي عهد المغفور له بإذن الله تعالي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، شهد قطاع الزراعة تأسيس أكثر من 30 ألف مزرعة، منها 24 ألف مزرعة في إمارة أبوظبي، وتوفرت لها كافة الاحتياجات الأساسية من بنى تحتية وماء وشبكات ري وكهرباء، فساهمت في إيجاد تجارب وطنية تستحق الدعم في هذا القطاع، وكان أبرز نتائجها إيجاد كوادر وطنية تشرف على مزارعها بنفسها».

ولفت إلى أن منظمة الزراعة والأغذية التي تعتبر أكبر منظمة تعنى بهذا المجال في العالم، خلدت مقولة الشيخ زايد بن سلطان، الشهيرة «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، حيث وكتبتها على أكبر قاعاتها، ما يعني اعترافاً صريحاً من تلك المنظمة بالاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا القطاع.

من جانبه، ذكر صاحب مزرعة، راشد المرر، أن «أهم مطلب يحتاجه كل مزارع، حالياً، هو وجود سوق يجمعنا كمزارعين إماراتيين تحت شعار (منتج واحد)، ويجمع التجار الكبار معاً، ويكون نقطة وصل بيننا من جهة وبين التجار من أصحاب الشركات الكبيرة والأسواق الكبيرة، من جهة أخرى»، منوهاً بأن «المزارع الإماراتية في ليوا تنتج أفضل أنواع التمور وأجود أنواع الخضروات، إضافة إلى إنتاج أكثر من 90 صنفاً من الفواكه، ورغم كل ذلك لا يوجد سوق يتواصل فيه كل هؤلاء المزارعين».

ولفت إلى أن المزارع الإماراتي إذا وصل بمنتجه إلى الأسواق فإن سعرها ينخفض إلى أقل من النصف، والمثال على ذلك سعر «التين» في المزارع يراوح بين 60 و70 درهماً، ولكن الجهات المخصصة للبيع تشتريه بـ20 درهماً، ما يدفع بعض المزارعين المواطنين إلى التوقف عن ممارسة العمل، لأن هذه الأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج.

وفي رده على ملاحظة المرر، قال وكيل الوزارة المساعد، سلطان علوان: «تسويق المنتجات الزراعية المحلية يعد تحدياً لمسناه خلال زيارات وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، ولقاءاته مع المزارعين، وبناء عليه تم توضع استراتيجية لمعالجة هذا التحدي، إذ تم من خلالها إجراء تعاقدات مع المحلات التجارية في الدولة، لتسويق منتجات المزارعين، ونعمل حالياً، من ضمن المسرعات الحكومية، على دعم الزراعة الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء في الدولة، وكذلك دعم الوزارة لإيجاد منظومة وطنية لتسويق منتجات المزارعين، وجارٍ العمل على إنشاء مؤسسة أو شركة وطنية تعمل على تسويق منتجات المزارعين وتعبئتها والاهتمام بها وطرحها في الأسواق تحت مسمى (براند) معين، وسوف ترى هذه الخطط النور قريباً».

وأكد أن منتجات المزارع الإماراتية ذات جودة عالية تنافس منتجات الدول المتقدمة في هذا الإنتاج، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام في سبيل العرض والتسويق، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حالياً، ضمن منظومة متكاملة.

واستعرض صاحب مزرعة «غراسيا»، حامد الحامد، خطوات التطوير التي شهدتها مزرعته، كنموذج للمزارع الإماراتية الشاملة، والتي تؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الريادة في قطاع الزراعة، مضيفاً: «حصلت على ماجستير قيادة استراتيجية وإدارة تغيير، وعملت على دراسة جدوى لمشروع التغيير في قطاع الزراعة لمدة 15 سنة مقبلة، وكانت الركيزة الأولى للدراسة مجموع المزارعين، وعدم انتظار الدعم المقدم من الحكومة، ولكننا استطعنا أن نحقق بالدعم الذي تلقيناه من الجهات الحكومية، في السنة الأولى ما كان يجب أن نحققه خلال السنوات الخمس الأولى من الدراسة، وحصدنا بالمشروع جوائز عديدة منها أفضل مشروع في الوطن العربي».

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه أصحاب المزارع من الصعب اختزالها في التسويق فقط أو المعرفة أو النظم الزراعية، ولكنها استراتيجية شاملة، ولذلك ابتكرنا مفهوم المزرعة الشاملة، التي تضم 10 إدارات، لها منظومة شاملة تضم «جراسيا للنظم الزراعية»، و«جراسيا للبرمجيات»، و«جراسيا للثروة الحيوانية»، و«جراسيا للثروة الزراعية»، «جراسيا للمنتجات والمستلزمات الزراعية»، وحالياً تدير «غراسيا» أكثر من 120 مزرعة على مستوى الدولة، كما فتحت منافذ تسويقية لمنتجاتها.

ونوه بأن المزرعة زارها العام الماضي أكثر من 13 ألف طالب من المدارس، إضافة إلى أن بها حالياً عدداً من المبتعثين من جامعات أوروبية للتدريب، ومن ثم أصبحت المزرعة بوابة معرفية ترفيهية بيئية اجتماعية، بها تصنيع الأعلاف وإنتاج الأسمدة وإنتاج الخضروات، وبها مركز دراسي للتدريب والتطوير المهني.

ولفت الحامد إلى أن الدولة به نظم زراعية وري تضاهي، وتتفوق في أحيان كثيرة، على مثيلاتها في الدول الأخرى، مضيفاً: «لدينا قدرة على بناء نظم زراعية، منافسة، ونعمل حاليا مع وزارة الداخلية على بناء نظام زراعي داخل السجون، ولدينا مجموعة من نماذج المزارع سوف تطلق قريباً، منها أول مزرعة ابتكارية على مستوى العالم».

وفي تعليقه، قال محمد الظنحاني: «إن الأمن الغذاء أصبح في الوقت الراهن مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، سواء حكومة أو قطاع خاص أو تعليمي أو مزارعين أو مستهلكين، والوزارة لديها سياسة في هذا القطاع تعمل على تطويرها حالياً، ولذلك نحتاج إلى توحيد الجهود، لمعالجة التحديات كافة، كالتسويق، ومن أبرز خطوات معالجته وقعنا اتفاقيات مع كبريات منافذ البيع لتسويق المنتجات الزراعية الإماراتية».

ورأى صاحب مزرعة، حمد الفلاسي، أن المزارع المواطن أصبح يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الزراعة، ولكنه يواجه تحديات عدة، أبرزها أن كلفة المنتج الزراعي المحلي تفوق أضعاف كلفة المنتج الزراعي المستورد، خصوصاً القادم من بعض الدول المجاورة، ولذلك فإن المنافسة لا تكون متكافئة في السوق الذي يشهد منافسة قوية، وهذا يجعل المزارع الإماراتي يتحمل كلفة عالية بدون مقابل، ما يضطر مزارعين إلى ترك العمل في هذا القطاع.

واقترح أن تفرض الدولة ضريبة مضافة على بعض السلع الزراعية المستوردة ذات الكلفة البسيطة، ما يحقق توازناً إلى حد ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، وفي وقت تراجع الإنتاج المحلي تُرفع هذه الضريبة عن المنتجات المستوردة.

أما صاحب مزرعة، عيسى الدبوس، فذهب إلى أن فكرة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ممكنة، خصوصاً أن الإمارات لا تعرف المستحيل، متابعاً: «إذا أردنا تحقيق هذا الاكتفاء فعلينا أن نضع استراتيجية تعمل خلال فترة زمنية معينة (3 سنوات)، على تحقيق أهداف عدة، هي إيجاد رواد أعمال مواطنين في المجال الزراعي، وإنشاء مزارع نموذجية للزراعة العضوية، ووإنشاء مزارع سياحية، ونحتاج إلى دورات خارج الدولة، تتبناها وزارة التغير المناخي والبيئة لدول محددة، لأن كثيراً من المزارعين المبتدئين يدخولون المجال وليس لديهم معرفة بمبادئ الزراعة، وكذلك استغلال المزارع النموذجية كمراكز أبحاث وتدريب ومن ثم تدر دخلاً إضافيا لصاحب المزرعة».

وطالب صاحب مزرعة، راشد العطر: بوضع استراتيجية تعنى بالتكامل بين المزارعين حتى يتحقق الأمن الغذائي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية لابد أن تبدأ من القاعدة العريضة (المزارعين) حتى تصل إلى قمة الهرم (المسؤولين).

واقترح أن تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة مجلساً وزارياً (اجتماع شهري) على مدار العام، بحيث يكون كل شهر في منطقة معينة على مستوى الدولة، للتعرف إلى اقتراحات ومطالب المزارعين، حتى يدعم ذلك القرارات التي تتخذها الحكومة في قطاع الزراعة.

وأضاف: «لابد من التكامل بين الجهات المعنية كافة، في مجال الأمن الغذائي الذي يحتاج إلى تدخل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، والجمارك وغيرها، كما ينقصنا وجود خبراء ومتخصصين يكونون مراجعاً لكل المزارعين لمدهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة حول الشؤون الزراعية».

من جانبه، تساءل سامي الريامي عن جدوى وجود جهة محددة تتولى «الزراعة» في الدولة، لافتاً إلى أن النماذج الزراعية القائمة حالياً، هي مجهودات فردية، ومن ثم فإنها بحاجة إلى مظلة رئيسة تحدد لكل مزرعة مجالاً معيناً، وتنظم الزراعة بحيث تكون متكاملة وليست تنافسية.

وأضاف أن كثيراً من القطاعات تنضوي تحت شركة تطوير، كشركة تطوير العقارات وغيرها، ولذلك فإن قطاع الزراعة يحتاج إلى شركة تطوير تدعم المزارعين بالمعرفة والمتابعة وتوفير المستلزمات والتمويل حتى تسويق منتجاتهم، مؤكداً أن مثل هذه الشركة سوف تحافظ على حيوية القطاع الزراعي واستمرارية رغب الكواد المواطنة في الاستثمار والعمل به، كما سوف تحد من العزوف عنه.

وأيد المتحدثون فكرة وجود شركة تكون منصة للارتقاء بالمنتج والتسويق، فيما سبل الدعم الأخرى متوفرة، لذلك هذه الشركة تكون داعم وتضم شخصاً يمثل كل منطقة من مناطق الدولة، وهي مظلة لتبادل الخبرات والمعلومات الزراعية، مؤكدين أن مثل هذه الشركة سوف تحقق «الحمائية» للمنتج الزراعي الوطني، وسوف تقلل التكاليف عن المزارعين، لأنها ستوفر النفل والتسويق.

التوصيات التسعة

1 - دعم المبدعين والمبتدئين من الكوادر المواطنة في قطاع الزراعة

2- إيجاد سوق للمنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة، ويكون نقطة اتصال بين المزارعين والتجار.

3- وضع استراتيجية لقطاع الزراعة تشمل جوانب العملية الزراعية من تأهيل المزارع حتى تسويق منتجه.

4- دعم منافسة المنتجات الإماراتية للمنتجات المستوردات ذات الأسعار المتدنية، في ظل ارتقاع كلفة المحلي.

5- فرض ضريبة مضافة على المنتج المستورد بشكل رمزي حتى تتعادل تكلفة المنتج المستورد مع المحلي.

6- وضع استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، لتحقيق أهداف عدة، منها إيجاد رواد أعمال، وإنشاء مزارع سياحية.

7- تعتمد وزارة التغير المناخي والبيئة تنظيم مجموعة من المجالس الزراعية على مستوى الدولة، على مدار العام.

8- إنشاء شركة تطوير زراعي شبه حكومية لتكون منصة للارتقاء بالمنتج والتسويق.

9- تعين وزارة التغير المناخي والبيئة خبراء ومختصين يكونون مرجعاً للمزارعين في الشؤون الزراعية.

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