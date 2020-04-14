إعفاء السائقين من دفع المخالفات وفحص النظر عند تجديد الرخصة في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

وفّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تجديد رخصة قيادة المركبة إلكترونياً، ومن دون دفع المخالفات أو إجراء فحص النظر المطلوب للتمكن من تجديدها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأعفت الهيئة العملاء تسهيلاً للحصول على الخدمة حالياً خلال الإغلاق الكامل لمراكز إسعاد المتعاملين في كل أنحاء المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي تقتضي وجوب التزام المنازل.

وأصبحت خدمة تجديد رخصة القيادة غير متوافرة مؤقتاً من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، بدءاً من يوم الأحد 29 مارس الماضي.

ويتم إصدار رخصة القيادة الإلكترونية لتحل محل البطاقات الفعلية، وستكون سارية لمدة سنة، عند تجديدها عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية المتاحة حالياً.

ويستطيع العملاء الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئةhttps:/‏‏/‏‏www.rta.ae/‏‏wps/‏‏portal/‏‏rta/‏‏ae/‏‏home/‏‏public-transport-and-services-updates?lang=ar، وكذلك عبر تطبيقات الهيئة الذكية، مثل تطبيق «دبي درايف»، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات.

وتتضمن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة أربع خطوات فقط، تبدأ بالتسجيل بالموقع الإلكتروني، ثم اختيار صفحة خدمات السائقين ومالكي المركبات، ثم إدخال المعلومات المطلوبة ليتم في الخطوة الرابعة الحصول على رخصة القيادة الإلكترونية الصالحة لمدة عام.

يذكر أن البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الشهر الماضي، أظهرت أن عدد رخص القيادة المسجلة في نظام الهيئة وصل إلى مليونين و420 ألف رخصة في نهاية عام 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة خلال عام 2019 إلى 95 ألفاً و43 رخصة.

- خدمة تجديد رخصة القيادة غير متوافرة، مؤقتاً، من خلال مراكز إسعاد المتعاملين.