بالفيديو... تعرف إلى طريقة حجز موعد المسح الطبي لفحص «كوفيد-19»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أفاد مركز المسح الوطني في إمارة رأس الخيمة، بأنه يمكن للحالات غير المستثناة من رسوم الدفع إمكانية إجراء الحجز والدفع عبر التطبيق الذكي لشركة صحة من خلال تسجيل الدخول واختيار قائمة «احجز موعدك لفحص (كوفيد-19)»، واختيار الفئة المستثناة من رسوم الفحص وهم: أصحاب الأمراض المزمنة أو من كبار المواطنين أو من فئة النساء الحوامل أو من الذين يعانون أعراضاً مرضية، وفي حال كان المتعامل من غير تلك الفئات، فعليه الانتقال أسفل التطبيق لاختيار فئة «احجز موعدك».

وأشار إلى أنه بعد اختيار الفئة يجب على المتعامل تحديد خيار إجراء الفحص بشكل فردي، أو مع مجموعة بحد أقصى 10 أفراد. وتابع: بعد الاختيار يسدد المتعامل رسوم الفحص في حال كان من الفئات غير المستثناة، ويتم إرسال رسالة نصية له بموعد الفحص.