"تعاونية عجمان" توزع 10% من أرباح المشتريات على المساهمين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اقرت الجمعية العمومية لجمعية اسواق عجمان التعاونية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% إضافة الى توزيع نسبة 11% على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمالها للسنة المالية 2019، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الـ11، الذي عُقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بُعد .



وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية اسواق عجمان التعاونية ، إن صافي أرباح الجمعية لعام 2019 بلغ 16,670,172 درهماً، وهي الأرباح الأعلى منذ تاسيس الجمعية، وحققت الجمعية مبيعات بلغت نحو 200 مليون درهم، وقفز مجموع الأصول الثابتة إلى 195 مليون درهم.



وأشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به جمعية اسواق عجمان التعاونية في خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين في الدولة، وتوفير المنتجات ذات الجودة العالية، وبشكل متنوع، وباسعار تنافسية تلائم متطلبات كل شرائح المجتمع وتفي بطلبات المتسوقين .