إجازات مدفوعة الراتب لحالات استثنائية من موظفي «الاتحادية»

المصدر: وام - دبي

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية، ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وينصّ القرار على إمكان منح الموظف المتزوج، أو الموظفة المتزوجة، في الحكومة الاتحادية، إجازة استثنائية، براتب إجمالي، لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم على 16 عاماً. ويستثنى من شرط العمر الأبناء من أصحاب الهمم، وذلك في حال تم وضع الزوج الآخر للموظف في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الهيئة الصحية المحلية.

كما يشمل القرار الموظفين الذين يعمل أزواجهم أو زوجاتهم في إحدى الوظائف الصحية الحيوية، كالأطباء أو الممرضين أو المسعفين أو غيرهم، ممن تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي، وذلك طوال الفترة الطارئة التي تشهدها الدولة.

وطبقاً للقرار، يمكن للوزارة أو الجهة الاتحادية، في الوظائف الفنية ذات الأهمية القصوى، أن تقرر الاستمرار في العمل عن بُعد للموظف، بدلاً من الإجازة.

الحالات الاستثنائية

- وضع الزوج أو الزوجة في الحجر المنزلي أو الصحي وعدم مخالطة أسرته.

- إذا كان الزوج أو الزوجة في وظيفة تتطلب الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس «كورونا».

- إذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي.