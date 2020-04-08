إلغاء خيام الإفطار الرمضاني في جامع زايد الكبير بسبب «كورونا»

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

أبلغ مركز جامع الشيخ زايد الكبير «الإمارات اليوم»، أنه تقرر هذا العام إلغاء خيام الإفطار الرمضاني، التي ينظمها سنوياً، في شهر رمضان، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة انتشار فيروس (كوفيد - 19) المعروف باسم «كورونا» المستجد.



وينظم جامع الشيخ زايد الكبير - التابع لوزارة شؤون الرئاسة - خيام الإفطار الرمضاني ضمن مشروع «ضيوفنا الصائمون»، والذي يقام عن روح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال استضافة الصائمين في عدد من الخيم المكيفة والمجهزة بجميع سبل الراحة.



وأشار المركز إلى أن قرار إعادة فتح أبواب الجامع أمام المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، لايزال قيد الدراسة وفقاً لتطورات الأوضاع الصحية والاحترازية في الدولة، بما يضمن سلامة المصلين.



يذكر أن جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أغلق أبوابه منذ منتصف مارس الماضي، أمام مرتاديه من المصلين والزوار، وذلك لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية.