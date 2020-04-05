تخصيص موقع إلكتروني للتسجيل والحصول على تراخيص الخروج خلال فترة التعقيم الشامل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن إطلاق الموقع الإلكتروني dxbpermit.gov.ae لكل من يرغب في التسجيل للحصول على ترخيص لمغادرة المنزل خلال فترة التعقيم الشامل لإمارة دبي والتي بدأت مساء أمس السبت وستستمر لمدة أسبوعين وعلى مدار 24 ساعة يومياً، حيث أن التسجيل عبر هذا الموقع والحصول على الترخيص من خلاله شرط أساسي للخروج من المنزل سواء لعامة الناس أو لموظفي الجهات المصرح لها ضمن القطاعات الحيوية المستثناة وفق ما أعلنته اللجنة أمس (السبت) ضمن قرار تمديد عمليات التعقيم وما تلاه من إجراءات مشددة لتقييد الحركة في عموم الإمارة حرصاً على سلامة وصحة الناس جميعاً.

كما أعلنت اللجنة تخصيص الخط الساخن /800737648/ للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بقرار تمديد عمليات التعقيم في الإمارة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد اعتباراً من مساء أمس السبت، حيث سيتولى مركز الاتصال المُكلف بالرد على الاستفسارات عبر هذا الخط الساخن توفير كافة المعلومات اللازمة وتوضيح أي نقاط متعلقة بالقرار وما تبعه من إجراءات تقييد الحركة في عموم الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً، وكذلك تقديم أية معلومات متعلقة بالاستثناءات من تقييد الحركة وخدمات القطاعات الحيوية المُعلنة والخدمات الرئيسية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمجتمع وفي مقدمتها منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وخدمة توصيل الطعام والدواء للمنازل، وكذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وفق قواعد محددة تم الإعلان عنها، وسيتم توضيحها لكل من يرغب من خلال الاتصال بالخط الساخن وعلى مدار ساعات اليوم.

وأكدت اللجنة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم شتى أوجه الدعم الممكنة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار في هذه الفترة الصعبة التي تتطلب تكاتف كل الجهود وتعاون الجميع في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم خلال فترة قصيرة، وتأكيداً لتوافر كل المعلومات اللازمة التي تعين المجتمع على الالتزام بقرار تقييد الحركة والذي لا يهدف إلا لحماية الناس جميعاً من فرصة التعرض للعدوى لا قدر الله ولضمان صحتهم وسلامتهم.