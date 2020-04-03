«التوطين» تلغي «العمل عن بعد» في 16 قطاعاً صناعياً وخدمياً وطبياً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلغاء نظام العمل عن بعد، لـ 16 قطاعاً صناعياً وخدمياً على مستوى منشآت القطاع الخاص، وذلك بعد أن تم إلزام هذه القطاعات بتطبيق العمل عن بعد، والدوام الجزئي، في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19) المعروف باسم «كورونا المستجد»، موضحة أنه سيتم استثناء بعض الأنشطة من الزامية العمل عن بعد، ليصبح بإمكانها العمل بكامل طاقاتها البشرية مع مراعاة ضرورة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أنه توضيحاً للاستثناء الوارد بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص، وانطلاقاً من الحرص على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية لمجتمع دولة الإمارات في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ستستثني بعض الأنشطة من المادة الأولى، والخاصة بخفض حضور العاملين إلى ما لا يزيد عن 30% من العاملين في المنشأة، وتقليل نسبة المتعاملين إلى ما لا يزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة ضرورة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين والالتزام بالمواد الأخرى في القرار ومشروعات البنية التحتية.



ووفقاً للوزارة شملت القائمة الجديدة للأنشطة المستثناة من العمل عن بعد "أعمال الطرق والجسور، موارد المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والاتصالات، مواقع البناء والتشييد، شركات المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، شركات التموين (تشمل الجمعيات ومتاجر بيع السلع الغذائية)، بالإضافة إلى شركات الصناعات الغذائية (تشمل تصنيع وتوزيع المواد الغذائية).



كما تضمنت القائمة كذلك، قطاع التعليم (يشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد) وقطاع الضيافة (يشمل الفنادق والمطاعم وشركات التموين)، وشركات الطاقة (تشمل شركات النفط ومصافي البترول ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الغاز وبيع وتوزيع الوقود)، القطاع المالي (يشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات نقل الأموال)، قطاع الصحة (يشمل المستشفيات والصيدليات ومصانع إنتاج الأدوية والعيادات وجميع الخدمات الطبية)، شركات ومصانع إنتاج مواد التعقيم والتنظيف والمعدات الطبية، وشركات النظافة.