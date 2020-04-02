بالفيديو: مقيم مصري يتحدث من الحجر الصحي بعد مخالطته بشخص مصاب بـ" كورونا"

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال المقيم وائل حمدي من جنسية مصرية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد تلقيهم معلومات عن مخالطته لشخص مصاب بفيروس "كورونا"، ولفت إلى أن الجهات المختصة ووزارة الصحة وشرطة رأس الخيمة تواصلوا معه وقاموا بأخذ مسحة طبية منه ونقله إلى أحد الفنادق في راس الخيمة.



وأضاف، أنه يجلس في الحجر الصحي بأحد الفنادق منذ ستة أيام، وأن نتيجة الفحص جاءت سلبية والحمد لله، وأنه يتم التواصل معه يوميا من قبل طبيب مختص في وزارة الصحة، إضافة إلى أفراد من الشرطة المجتمعية للاطمئنان على سلامته، مشيرا إلى أنه الجهات المعنية طلبت بقاءه في الفندق مدة 14 يوميا لحين الاطمئنان على سلامته.