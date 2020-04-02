بالفيديو: صومالي يتحدث من الحجر الصحي عن مخالطته لشخص مصاب بـ" كورونا"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أشاد أحمد علي (صومالي) بإجراءات شرطة رأس الخيمة ووزارة الصحة في الحفاظ على سلامته، موضحاً أنه تم التواصل معه لإجراء فحص ومسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا"، بعدما خالط شخصاً مصاب بالفيروس في إحدى مناطق الدولة.



وأضاف، أنه تم نقله إلى فندق في رأي الخيمة للبقاء في الحجر الصحي 14 يوماً، وحالياً ينتظر نتيجة الفحص الطبي، متابعاً أن جميع الخدمات متوفرة في الفندق والجهات المختصة لم تقصر في رعايته، حيث يتولى طبيب وأخصائي نفسي رعايته وتوفير الخدمات اللازمة له يومياً.



وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يلقى كل هذا الاهتمام من رجال الشرطة ووزارة الصحة، ويتم التواصل معه بشكل شخصي ونقله إلى فندق للحجر الصحي حفاظا على سلامته، موجها الشكر إلى قيادات الدولة التي تولي اهتماماً كبيراً بصحة كل المواطنين والمقيمين وتوفر لهم الرعاية الكاملة.