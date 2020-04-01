بالفيديو: دورية شرطة تشغل النشيد الوطني لإبلاغ السكان بموعد برنامج التعقيم الوطني في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

شغلت دورية شرطة في أم القيوين، النشيد الوطني في منطقة السلمة عبر مكبر الصوت لإبلاغ السكان بموعد التقيد بالبقاء في المنازل مع بدء برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وتفاعل السكان مع الدورية من خلال تشغيل النشيد الوطني وغنائه من المنازل، حيث شكر رجال الشرطة السكان على تفاعلهم والتزامهم بالبقاء في المنزل.

دورية الشرطة في أم القيوين تشغل النشيد الوطني لإبلاغ السكان بموعد برنامج التعقيم الوطني #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NEpO4Kkdwa — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 1, 2020