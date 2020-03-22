بالفيديو.. حملة «استريح خدماتنا بتيك» بالتعاون مع «الإمارات اليوم»

المصدر: مروة سليم – دبي

أطلقت «دبي الذكية»، بالتعاون مع «الإمارات اليوم»، حملة «استريح خدماتنا بتيك»، التي تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات الذكية، وتشجيع وحث جميع أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات الحكومية على استخدامها بشكل أكبر خلال المرحلة والظروف الحالية التي يمر بها العالم، والتي توفرها «دبي الذكية» ضمن تطبيقات فعالة، وهي: «دبي الآن» و«الموظف الذكي» و«الهوية الرقمية»، حيث تقدم هذه التطبيقات للجميع معظم الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية أو العملية، والتي يمكنهم إجراؤها من خلال أجهزتهم الذكية، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، أو التعامل المباشر مع الأفراد أو النقود أو الأوراق أو أجهزة الدفع.

ونظراً للدور المهم والجوهري للإعلام الاجتماعي ومختلف قنواته، وكذلك للمؤثرين من أبناء الإمارات، نأمل نحن في «دبي الذكية» أن يشارك الجميع بهذه الحملة، ويحفز من خلال الأدوات التي يمتلكها كل فرد على استخدام الخدمات الذكية، لحمايته وحماية المجتمع، وضمان سلامة الجميع في دولتنا الإمارات.

وسنقوم من خلال الحملة ببث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ«الإمارات اليوم» على «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، للتعرف إلى كيفية استخدام خدمات «دبي الذكية».

وسنتعرف اليوم إلى مزايا تطبيق «دبي الآن» وكيفية استخدامه.

تطبيق "دبي الآن" هو التطبيق الشامل لخدمات المدينة، حيث يقدم بشكل رقمي وغير ورقي بالكامل ويساعد جميع سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية ومن أي مكان.

يمكنكم عبر تطبيق "دبي الآن" دفع فواتير الكهرباء والمياه، واتصالات" و"دو"،والمخالفات وشحن بطاقات سالك ونول وتوقيع عقد المدارس وخدمات قطاعات الأمن،وتأشيرات الإقامة،والصحة،والتوظيف،والتعليم،والإسكان،والإسلام والتبرعات.#خلك_في_البيت #ملتزمون_ياوطن #استريح_خدماتنا_بتيك @smartdubai pic.twitter.com/dH7bndy5Ps — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 22, 2020

ويمكنك استخدام تطبيق "دبي الآن" لدفع الفواتير والمخالفات وشحن بطاقات سالك ونول وتعبئة الوقود في محطات إينوك والوصول لأكثر من 100 خدمة، حيث أنه التطبيق الذي تحتاجه سواءً لتعبئة الوقود في محطات إينوك أو تتبع الرحلات أو تجديد ترخيص المركبات، كما يسهل خدمة الحصول على "السجل الأكاديمي" المتوفر أيضاً حالياً عبر تطبيق "دبي الآن".

كما يمكنكم توقيع "العقد المدرسي" عبر التطبيق، حيث اتسع نطاق خدمات تطبيق "دبي الآن" ليشمل 116 خدمة تقدمها 33 جهة مشاركة، من خلال تقديم تجارب متكاملة للمتعاملين.

وتندرج الخدمات التي يوفرها التطبيق ضمن 10 قطاعات في المدينة هي: الأمن والعدل، والمواصلات العامة، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان، والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين على سبيل المثال: تسديد المخالفات المرورية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وفواتير "اتصالات" و"دو"، وبطاقات "نول" و"سالك"، وتحديد أقرب مركز لتسجيل المركبات، ودفع قيمة تعبئة وقود السيارة لدى أي من محطات "إينوك" من خلال التطبيق.

وتتمثل خدمات "الإقامة" التي يمكن إجراؤها من خلال التطبيق: إصدار وتجديد الإقامة، وتعديل الإقامة، ونقل كفالة، وإلغاء الإقامة بشكل كلي، إلى جانب الاستعلام عن حالة التأشيرة التي تمكن المتعامل من معرفة وضع التأشيرة الخاص به إذ ما كانت تأشيرة صالحة أو غير صالحة، وتشمل الأفراد والمؤسسات، وخدمة إدارة الإقامة التي يستطيع خلالها المتعامل من تجديد الإقامة التي تشمل الزوجة والأولاد، الحصول على إذن دخول جديد الذي يشمل الزوجة والأولاد، ويتم استقبال الطلب وإنهائه إلكترونياً حسب استيفاء الشروط خلال دقائق معدودة.

ويمكن تحميل تطبيقات "دبي الآن" و "الموظف الذكي" بكل سهولة عبر كل من: App Store و Google Play.