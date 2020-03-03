بالفيديو.. سكان الإمارات لا يحتاجون لزيارة مراكز الشرطة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

إذا كانت مقيم في دولة الإمارات، فلن تحتاج إلى زيارة مركز الشرطة لفتح بلاغ عند مواجهة مشكلة، فما عليك سوى أن تقوم بتنزيل تطبيق ذكي يطلق عليه " مركز الشرطة في هاتفك"، حيث تتمكن من خلاله الإبلاغ عن فقدان المتعلقات المالية والشخصية، والجرائم، والشيكات وحالات التغيب، وغيرها من دون تكبد عناء الذهاب المباشر إلى مراكز الشرطة.

وقامت وزارة الداخلية بتطوير هذا التطبيق الذي لاقى تفاعلا كبيرا من افراد الجمهور، وأكدت أنه مع استخدام تطبيق "الشرطة في هاتفك" لن يكون الشخص في حاجة إلى الحضور إلى مركز الشرطة لأخذ إفادته، إذ يمكن التقديم عليه في المكان الذي يتواجد به سواء في بيته او مكتبه او اي مكان آخر، حيث يمكنه تدوين افادته عن بعد، ويتم متابعة البلاغ من قبل أفراد الشرطة وتحت اشراف مدير المركز وعمليات الشرطة والادارة العامة للتحريات.

وأكدت أن معاملات البلاغات الذكية تنتهي في غضون دقائق معدودة بتوافر كل الوثائق والمعلومات والقرائن مشيراً إلى أن الخدمة المستحدثة عززت من جهود وزارة الداخلية في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة وبدقة ضمن رؤية دولة الإمارات.

ومنذ انطلاق الخدمة فقد وجدت تفاعلاً وصدىً طيباً من الجمهور من خلال استخدامه المباشر، حيث تعمل الخدمة على تقديم خدمات المراكز الشرطية دون الحاجة للوصول إلى المراكز ومن أي مكان وفي أي زمان.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تقديم خدمات وفق تقنيات مستحدثة ترتكز على أحدث الممارسات وأفضل التقنيات بصورة مبسطة وسهلة وتتلاءم مع متطلبات المتعاملين، إلى جانب شمولية الخدمة والقدرة على الانتهاء منها عبر التطبيق لتشمل كل مراحل المعاملات التي تتضمنها الخدمة وسيرها وصولاً إلى خدمات تفوق توقعات المتعاملين وترتقي إلى معايير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحريصة على الريادة العالمية في كافة المجالات.

وأكدت أن الجهات الشرطية والادارات المختصة للوزارة تتعامل مع كل البلاغات بجدية وحنكة واحترافية بوجود كوادر مواطنة مدربة على مستوى عالي من التعامل مع الخدمات الذكية.