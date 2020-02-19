قريباً.. كاميرات ذكية لمراقبة المواقف المدفوعة ورصد التجاوزات في عجمان

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن نظام إدارة المواقف الذكية التجريبي، والذي يعد النظام الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يعتمد على كاميرات ذكية مزودة بمعدات وتقنيات للمراقبة على المواقف المدفوعة في إمارة عجمان بشكل رقمي في خطوة استثنائية لمساعدة مفتشي الدائرة في رصد تجاوزات المواقف، وسيتم تدشينه بشكل رسمي خلال العام الجاري .

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري مدير قطاع تطوير البنية التحتية، أن الدائرة تسعى لتحويل أنظمتها وخدماتها كافة إلى أنظمة ذكية وتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذا النظام، وذلك تماشياً مع تحول حكومة عجمان من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد بن عمير، أنه تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تقوم الكاميرات الرقمية برصد مخالفات السيارات التي لم تستوفي رسوم حجز الموقف، وإرسال هذه المعلومات آلياً إلى نظام التحكم المركزي الذكي بالدائرة.

وأضاف، أن نظام إدارة المواقف الذكية التجريبي يسعى للاستغناء عن الكوادر البشرية والعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات لرصد المخالفات لتكون عجمان أول إمارة تطبق النظام الذكي فعلياً على مستوى الدولة.

كما أن الدائرة في صدد الانتهاء من النظام التجريبي والبدء بتدشين النظام بشكل رسمي في شارع الكورنيش وشارع الشيخ خليفة خلال العام الجاري، وتعمل الكاميرات الذكيّة حالياً في الميدان وترصد التجاوزات بشكل تجريبي دون تسجيل المخالفات على أصحابها، للتأكد من صحة إدخال المخالفات