شرطة دبي تحقق «مؤشر صفر» في بلاغات السطو على محال الذهب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن الإدارة نجحت في تحقيق مؤشر صفر في بلاغات السطو على محال الذهب والمجوهرات، خلال عام 2019، وإنهم حددوا مهلة لعدد 321 رخصة تجارية لتعديل اشتراطاتها الأمنية.

وأكد حرص شرطة دبي على مد كل جسور التواصل مع الشركاء لتحقيق التكامل في منظومة العمل، بهدف الوقوف على آلية ميدانية موحدة تعزّز قنوات التواصل وتفعّل دور الشركاء في كل المجالات، وهو ما يسهم في تحقيق التوجهات الرئيسة الثلاثة لاستراتيجيتها، التي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».

وأوضح أن هذه النتائج المثمرة جاءت بتوحيد وتكثيف الجهود الأمنية، ووضع خطط واستراتيجيات مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي تعزز الأمن وتمنع وقوع الجريمة.

وأشار إلى أن الشرطة تولي مجمع وسوق الذهب في دبي أهمية كبيرة، نظراً إلى كونه جزءاً رئيساً من السوقين الاقتصادية والسياحية للإمارة، وعليه فإنهم يحرصون على وضع إجراءات أمنية مشددة ورادعة، إلى جانب التأكد من تطبيق إجراءات السلامة وفق المعايير العالمية، وبأحدث التقنيات المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حفاظاً على الممتلكات وسير الأعمال، وتعزيزاً للأمن والأمان.

شرطة دبي تحرص على وضع إجراءات أمنية مشددة ورادعة، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة.