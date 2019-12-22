المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تاكسي

اقترح زوّار لدار الأوبرا في دبي أن يتم توفير مركبات للأجرة في طوابق المواقف السفلية للدار، أسوة بالمراكز التجارية والفنادق، وذلك لتسهيل مهمة الحصول على وسيلة نقل بعد انتهاء الفعاليات والعروض، بدلاً من الانتظار أمام الباحة الخارجية التي تشهد ازدحاماً وطلباً كبيراً على التاكسي.

بنك

تقدمت متعاملة مع بنك الإمارات دبي الوطني بطلب تقسيط مبالغ سحبتها من بطاقتها الائتمانية (كريدت)، وتلقت رسائل بالموافقة على طلبها، لكنها فوجئت بسحب المبالغ كاملة في موعد الاستحقاق من دون تقسيط.، وبالرجوع إلى البنك أبلغوها بوجود خلل في النظام الإلكتروني تسبب في إلغاء طلبها، وأكدوا أن كل ما يستطيعون تقديمه هو تقسيط يوازي نصف قيمة المبلغ.

«نستلة»

تلقى قارئ عرضاً من أحد مندوبي شركة «نستلة» للمياه، يتضمن شراء قوارير مياه ومعها 20 كوبوناً بقيمة 160 درهماً، على أن يظل سارياً بقيمته السعرية نفسها، لكن العميل فوجئ عند شراء كوبونات جديدة، بارتفاع أسعارها بما يزيد على 40 درهماً.

دوريات

طالب سائقون البلديات في الدولة بإنشاء دوريات متخصصة لجمع جثث القطط والكلاب السائبة من وسط الطرقات، كونها تسبب إرباكا للسائقين وتؤدي إلى وقوع حوادث.

حديقة

طالب زوّار الحديقة الرياضية في عجمان بزيادة عدد دورات المياه وتوسيعها، بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة التي أصبحت تزورها، إذ باتت الحديقة من أهم المعالم الترفيهية التي يرتادها سكان الإمارة مع أطفالهم.

زيوت

لايزال أحد المراكز التجارية الشهيرة يبيع الزيوت بأسعار مرتفعة، مقارنة بسعر المنتج نفسه في المراكز الأخرى، رغم تقديم مستهلكين شكوى رسمية موثقة بالفيديو.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com