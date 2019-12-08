بالفيديو.. الوصول إلى مترو دبي بحراً على مدار اليوم بدرهمين

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

تمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من ربط وسائل النقل البحرية بوسائل المواصلات البرية من مترو وخطوط حافلات عامة ومواقف لمركبات الأجرة، وذلك بعد أن افتتحت محطة الجداف البحرية في مايو من العام 2016 التي من خلالها يستطيع الركاب الوصول الى كل وسائل النقل الأخرى نظرا لوقوعها على مقربة من محطة مترو الخور.

وربطت مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أيضا محطة الجداف للنقل البحري بمحطة دبي فيستقال سيتي للنقل البحري التي تقع في أحد اهم المناطق الحيوية في امارة دبي، وذلك لتكفل وصول العملاء الذين يقطنون تلك المناطق من الوصول الى خطوط المترو بأسرع وقت وبأفضل الوسائل واقل تكلفة مادية.

ويمكن للراكب المقيم او الزائر ان يستقل العبرات المكيفة من محطة دبي فستيفال سيتي للنقل البحري الى محطة الجداف للنقل البحري عبر رحلات تنطلق بمعدل كل 10 دقائق خلال أوقات الذروة، ليصل الى محطة الجداف التي تبعد بضع أمتار عن محطة مترو الخور بتكلفة درهمين فقط.

وتقع محطة دبي فيستقال سيتي للنقل البحري على الواجهة البحرية لدبي فيستقال سيتي مول الذي يرتبط بدوره بمجموعة من خطوط الحافلات العامة التي تتجه الى مواقع حيوية بالنسبة للزوار والمقيمين مثل منطقة السوق القديم والغبيبة والراشدية وكذلك القرية العالمية.

ونفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من المشروعات على امتداد السنوات الماضية لتوفير شبكة مواصلات متكاملة تضم وسائل برية وبحرية تمكن الركاب من الاستفادة منها على مدار اليوم وحتى منتصف الليل، وذلك باستخدام الوسيلة المناسبة لهم، سواء من حيث قربها من مواقع سكنهم او أعمالهم، او من ناحية تكلفتها وإمكانية استخدامها بشكل يومي.