بالفيديو .. بطاقة مميزة تسهل استخدام أصحاب الإعاقة البصرية للمواصلات العامة

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بطاقة محدثة من بطاقة نول كتب عليها اسم البطاقة بأحرف بريل النافرة التي تسهل على أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية التعرف اليها من بين بقية البطاقات الموجودة لديهم.

وتعتبر بطاقة نول الوسيلة الأكثر سهولة وفاعلية في استخدام وسائل المواصلات العامة في دبي من مترو وحافلات ونقل بحري ومركبات الأجرة، حيث يمكن للراكب من خلالها ان يدفع كلفة تنقله عبر الرصيد المالي الموجود في البطاقة.

وصممت البطاقة المخصصة لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية بشكل بسيط ومماثل للبطاقة العادية باستثناء كتابة حروف كلمة نول بطريقة بارزة، بحيث يسهل على مستخدمها تحسسها من بين مجموعة البطاقات الأخرى دون الحاجة الى الاستعانة بشخص آخر، وكذلك من دون ان يتسبب التفتيش على البطاقة في تأخره عن استخدام وسيلة النقل التي يريدها.

ويمكن تعبئة رصيد بطاقة نول من خلال مكاتب بيع التذاكر الموجودة في محطات المترو وكذلك في المحطات الرئيسة للحافلات، بالإضافة الى أجهزة بيع التذاكر الآلية، وكذلك في مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة، وأيضاً وكلاء البيع المعتمدون مثل المنافذ التجارية الكبرى ومحطات الوقود، بالإضافة الى إمكانية تعبئتها عبر الانترنت.

وأضافت الهيئة وسيلة جديدة خلال العام الجاري لتسهيل تعبئة بطاقة نول، عبر توفير 100 جهاز لإعادة تعبئة بطاقة نول تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المواقع في إمارة دبي، مثل مواقع محطات الحافلات، والمناطق التي تشهد استخداماً كثيفاً لتعبئة بطاقات نول عبر أجهزتها، والتي من بينها منطقة القصيص، والمدينة العالمية، ومول الإمارات، وصحارى سنتر.

يذكر أن عدد مستخدمي أجهزة تعبئة بطاقة نول وصل إلى مليون و25 ألفاً و294 متعاملاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وإن بطاقة نول أصبحت إحدى وسائل التحول الرقمي في استراتيجية الهيئة في هذا المجال.