بالفيديو ..روبوت يوقف المركبات الثقيلة في دبي .. وطائرة من دون طيار تكشف مخالفاتها

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

سخرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي للتفتيش عن مخالفات المركبات الثقيلة، وذلك بتوظيف طائرة بدون طيار للكشف عن تجاوزات وأخطاء تلك المركبات التي يعترضها أيضا روبوت يوقفها فوريا في الشارع إذا ما تم رصد تحميلها لوزن زائد يتجاوز الحد المسموح به.

وشرح مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبد الله البستكي لـ "الامارات اليوم" كيفية الرقابة على تلك المركبات في جناح الهيئة في جيتكس، مستعينا بعرض مرئي يبين مكونات نظام التفتيش المتطور الذي تنفذه الإدارة للكشف على مخالفات تلك المركبات.

وقال البستكي ان آليات الرقابة تنفذ عبر وحدة رقابة خدمات الترخيص المتنقلة التي تمثل مركز رقابة متنقل ذكي للرقابة على المركبات الثقيلة في امارة دبي، وذلك بهدف رفع مستوى سلامة المركبات الثقيلة.

وأوضح ان الوحدة تتكون من شاشات لعرض المعلومات بالإضافة الى روبوت وطائرة من دون طيار.

وأفاد البستكي ان الوحدة تقف الى جانب الطريق بمحاذاة منطقة من الشارع ثبتت فيها نقاط استشعار تتصل اشاراتها بالنظام داخل الوحدة. وشرح ان المجسات او نقاط الاستشعار مثبته في منطقة معينة من الشارع الذي تمر به المركبات الثقيلة، قادمة من منطقة حتا في طريقها للدخول الى المدينة، موضحا ان تلك النقاط تقيس وزن المركبة وبالتالي تكشف إذا ما كانت حمولتها فوق الحد المسموح به ليتم توقيفها فورا من خلال الروبوت.

وعن وظيفة الروبوت، قال البستكي انه تم الاستعانة به لتوقيف المركبات الثقيلة التي تسجل مخالفات لا يمكن ان تسمح لها بالسير مطلقا حفاظا على سلامة المركبة والسائق ومستخدمي الطريق، مضيفا ان استخدام الروبوت في توقيف المركبات يضمن سلامة المفتش الميداني الذي كان سابقا يقوم بهذه المهمة.

وتابع انه حين يتم توقيف المركبة المخالفة يتم تصويرها بطائرات من دون طيار التي بدورها تقوم بعملية مسح شاملة للمركبة، خاصة على المنطقة العلوية وذلك لتحديد مستوى ارتفاع الحمولة وتسجيل طول الارتفاع للتأكد من انه حد المسموح.

وأشار الى توثيق كل المعلومات التي رصدت عن المخالفة عبر نقاط الاستشعار والطائرة من دون طيار في نظام وحدة الرقابة المتنقلة الذكية المرتبطة بنظام مركز الرقابة الذكي الموجود في هيئة الطرق والمواصلات، مضيفا انه يتم تحليل تلك المعلومات الموثقة بالصور والفيديو للاستفادة منها في رفع مستوى سلامة تنقل المركبات الثقيلة في الامارة.