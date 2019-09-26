96.1 % نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء

المصدر: دبي- وام

كشف استطلاع أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووكالة الإمارات للفضاء، أن نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء وصلت إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة 85% لجميع المؤسسات.

ويعتبر الاستطلاع الأول من نوعه على مستوى الإمارات، لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، الذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء، وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.

وأظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة بقطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة، كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، ما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة 85% لجميع المؤسسات.

ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء، وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته.

وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة، من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث، في عينة مطابقة ديموغرافياً، وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، وصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.

وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي، ومهامه الاستراتيجية الرئيسة، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسة، من بينها تطوير القدرات العلمية بنسبة 90.5%، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5%، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.

بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء، المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.

وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور محمد ناصر الأحبابي: «بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة، من حيث حجم الطموح والمشروعات، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة».

وأضاف: «تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة، ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد، جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة، لجذبها إلى العمل في مختلف مشروعاته في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعها على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه».