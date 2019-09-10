المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

نظافة

اشتكى آباء عدم استعداد مدارس خاصة للعام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الأول، ولاحظوا تدنياً في مستوى النظافة إلى حد كبير، فكان الغبار يغطي المقاعد والأرضيات.

تزوير

استعمل عاطل عن العمل، من جنسية آسيوية، بطاقة هوية صديقه، وقدمها لموظف استقبال في أحد الفنادق، لكن انتبه الموظف إلى اختلاف الصورة فأبلغ الجهات المختصة التي قبضت على العاطل وصديقه، وأحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

عبوات

اشتكى متعاملون مع شركات لتوزيع عبوات المياه الكبيرة على المنازل، عدم اهتمام تلك الشركات بنظافة العبوات وتسليمها للمنازل متسخة، مع وجود أتربة بشكل ملحوظ على أسطح العبوات جراء تخزينها لفترات في المستودعات، ما قد يتسبب في انتقال الجراثيم والأمراض إلى المتعاملين عند استخدامها.

«قف»

لاحظ سائقون في أبوظبي، وقوف حافلات مدرسية، بعد فتح ذراع «قف» لمدة طويلة نسبياً، بسبب انتظار طالب للنزول من بيته أو بسبب محادثة بين السائق وولي الأمر، ما يتسبب في عرقلة حركة السير.

رفض

اشتكت مواطنة تسلمها رسالة هاتفية من وزارة التربية والتعليم، تفيد برفض طلب توظيفها كمعلمة، بسبب عدم وجود شهادة «آيلتس» حديثة، رغم تقديمها الأوراق كافة، وعمل المقابلات المطلوبة منذ بداية العام الجاري.

مظلات

طالب سكان في إمارة الشارقة البلدية، بالسماح لهم بوضع مظلات لمركباتهم أمام منازلهم، وقالوا إنهم عانوا كثيراً شدة الحرارة التي تتضاعف في مركباتهم، نتيجة وجودها تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com