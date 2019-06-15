بالفيديو.. الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لمرتكب جريمة "خطاب الكراهية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أصدرت النيابة العامة الاتحادية بيانا تعريفيا عن جريمة خطاب الكراهية طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة التمييز والكراهية ، وأكدت النيابة العامة الاتحادية أن المادة الاولى من المرسوم تنص على ان خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

كما نصت المادة السابعة على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.