عودة المياه النقية إلى مجمع الأبراج

المصدر: عجمان - الامارات اليوم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن عودة المياه النقية للبرج الذي شهد حادثة التلوث بعد مرور ثلاثة أيام على انقطاع المياه من المبنى

وأكد المهندس حميد المعلا المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالإنابة أنه وبعد تأكد الفريق المختص من قطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة من اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية والوقائية، بدأ تزويد مجمع الأبراج بالمياه النقية من خلال شبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والمصادر المعتمدة لدى دائرة البلدية والتخطيط منذ يوم الإثنين ليلاً

وبين المعلا أن فرق العمل تأكدت من التخلص التام من المياه الملوثة جميعها وكلفت شركة متخصصة لتنظيف وتطهير الخزانات كافة سواءً كانت الخزنات الأرضية أو العلوية وأنابيب توصيل المياه في المبنى من أي ملوثات من شأنها التأثير سلباً على صحة وسلامة سكان الأبراج

وتابع أن الفرق توجهت لجميع الوحدات السكينة وفتحت جميع صنابير المياه للتأكد من تنظيفها بشكل دقيق والتخلص من أية آثار للمياه الملوثة، مردفاً ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بدأ إعادة ضخ المياه النقية إلى المبنى وتزويد الوحدات السكينة بمياه نظيفة بالإضافة إلى استمرار الفريق المختص بالدائرة في أخذ عينات المياه من الأبراج بشكل يومي ولمدة أسبوع وفحصها مخبرياً للتأكد من استمرار سلامة المياه من أي ملوثات.



من جانب متصل زار وفد من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المصابين بحادثة تلوث خزان المياه في أحد الابراج السكنية بالإمارة، حيث ترأس الوفد الزائر لمستشفى أمينة المهندس حميد المعلا المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالإنابة والمهندس عبدالله التميمي مدير إدارة الصحة العامة وعدد من المسؤولين بالدائرة

واستمع الوفد للحالات المرضية التي أصيبت بنزلات معوية واطلعوا على شرح الأطباء حول الحالات التي وصفت بأنها غير مقلقة وستغادر المستشفى قريباً بعد تلقي العلاج المطلوب

وأكد المعلا أن صحة السكان وسلامتهم هو هدف تنشده إمارة عجمان بشكل دائم ودؤوب ساعيةً لتكثيف الجهود مع كافة الهيئات المحلية الاتحادية لتوفير بيئة عيش مثالية وآمنة للجميع

وبين المعلا أن حادثة التلوث تعد حالة نادرة الحدوث نظراً للاهتمام البالغ من كافة الدوائر والالتفات بأدق التفاصيل والمتابعة والمراقبة الدورية ، موضحاً أن فريق الأزمات والطوارئ تعامل مع الحادثة بشكل فوري ونسقت الجهات فيما بينها لتفادي تفاقم الأضرار الناجمة



وأوضح المعلا أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لم تدخر جهداً يذكر ومنذ بداية الحادثة وحتى يومنا الحالي لمعرفة المسببات والمعالجة الفورية ووضع خطة مستقبلية لتجنب أحداث مشابهة

وقال المعلا أننا ومنذ تلقي بلاغات متتابعة من مستشفيات الإمارة توجهنا لمنطقة الحادثة وتبين وجود تلوث في إحدى الخزانات الأرضية والتي سربت المياه للخزانات المجاورة وعلى وجه السرعة قمنا بالتوجيه لتفريغ الخزانات وتنظيفها وتعقميها بالكامل بالإضافة لتعقيم الأنابيب، والتأكد من فتح الصنابير في جميع الوحدات لإزالة المياه المتبقية فيها وتنظيفها وتطهيرها، وبعد التأكد من إنجاز المطلوب تم السماح بعودة المياه النقية وتوجيه السكان لعدم استخدام لأغراض الشرب وإعداد الطعام كإجراء احترازي وذلك بعد أن قمنا بأخذ العينات والتأكد من زوال التلوث الذي أدى إلى حالات النزلات المعوية