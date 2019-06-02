بالفيديو .. تعرف على الخدمات التي يقدمها مركز سبيد لفحص المركبات بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان:

يقدم مركز سبيد فحص المركبات الذي تديره مؤسسة المواصلات العامة بعجمان بالتعاون مع شرطة عجمان، مجموعة من الخدمات، التي تشتمل على الفحص الفني للمركبات الثقيلة والخفيفة بجانب مركز تأمين وترخيص المركبات ومصنع الأرقام وخدمات أخرى مثل الخدمات المرورية ومكاتب الطباعة إضافة إلى خدمة «تي أي بي» على مستوى عالٍ من الجودة والتميز.

وأكدت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان لـ "الإمارات اليوم" أنه يتم في المركز استخراج وتجديد رخص ملكية السيارات، علماً بأن الفحص يشمل جميع اللوحات المسجلة على مستوى دولة الإمارات، ويتم الاعتراف بالفحص في جميع مراكز ترخيص وتسجيل المركبات في وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أن المركز يعمل بجهود 21 فاحصاً بين مشرفين وفنيين مختصين، إضافة إلى 16 موظفاً في الاستقبال وخدمة العملاء والقسم التقني، وموظفي الشركات يسعون لخدمة العملاء وفق أعلى المعايير لتحقيق الرضا والسعادة للجمهور، حيث أنجز المركز منذ افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 الماضي، آلاف المعاملات والفحوصات الفنية لتسجيل السيارات وتجديد ملكيتها.

وبينت المؤسسة بأن المركز يقدم العديد من التسهيلات، من بينها تركيب اللوحات ومكاتب التأمين ومكتب لطباعة الوثائق وكافتيريا وقاعة مخصصة للسيدات ومسجد وأجهزة الصرف الآلي.

وأفادت بأن مركز سبيد يحتوي على 3 مسارات لفحص المركبات الخفيفة و3 مسارات لفحص المركبات الثقيلة، وصالتي انتظار للمتعاملين، و96 موقف للمتعاملين، كما تم توفير كاونترات لتقديم خدمات المركبات والمخالفات المرورية وترخيص المقطورات، وخدمات كبار السن وأصحاب الهمم، و5 كاونترات للتأمين واصدار شهادات الدفاع المدني للشركات والأفراد.

ولفتت إلى أنه تم إضافة أجهزة حديثة لفحص ميزانية إضاءة المركبات الثقيلة، كما سيتم إضافة مسار إضافي جديد خاص بالدراجات النارية خلال الفترة القادمة