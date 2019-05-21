400 شخص اعتنقوا الإسلام بدبي خلال رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بأن 400 شخص اعتنقوا الإسلام بالإمارة خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم إنها ستنظم حفلا بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث، لتكريم المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام خلال شهر رمضان، في منصة فعاليات رمضان دبي بمنطقة الشلالات، دبي مولن يتضمن مقتطفات من قصص المسلمين الجدد، الذين عبروا عن سعادتهم باعتناق الدين الإسلامي، بعد ما شهدوا وعايشوا على أرض الإمارات الطيبة واقعاً سلمياً ومتعايشاً، ولمسوا قيم التسامح والإخاء والعطف والمحبة والعدل والمساواة.

وذكرت أن الحفل يتخلله إشهار إسلام عدد من المسلمين الجدد، حيث قام بعض شيوخ الدائرة بتلقينهم الشهادتين، لافتة إلى أن الحدث يحمل معانٍ سامية ورسالة قيمة لنشر قيم الإسلام، وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من الجاليات العربية والأجنبية، وفيه دعوة لكافة أفراد الجاليات المختلفة، للتعرف على مبادئ ديننا الحنيف من خلال إشراكهم في البرامج المتنوعة.