منخفضان جويان يُعيدان الأمطار إلى الدولة ابتداء من الغد

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

يتسبب منخفضان جويان تتأثر بهما المنطقة، أحدهما سطحي، والآخر في طبقات الجو العليا، في احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، اعتباراً من غد حتى الإثنين المقبل، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد، الذي حذّر من اضطراب الموج في الخليج العربي، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة خلال الفترة ذاتها.

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مرجعاً الأسباب إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجهٍ عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، موضحاً أن سرعة الرياح ستراوح بين 22 و32 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س مع السحب على البحر الذي يكون متوسط الموج (قد يضطرب أحياناً مع السحب) في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام غداً، مع استمرار تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، متوقعاً سقوط أمطار.

ولفت إلى أن الرياح ستبقى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س مع السحب على البحر الذي يكون متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وأكد أن طقس الأحد سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجهٍ عام، مع استمرار تكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً شرقاً وجنوباً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية لتكون مثيرة الغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، لتصل إلى 50 كم/‏‏س على اليابسة، مشيراً إلى أن البحر سيكون متوسط الموج إلى مضطرب، في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود يوم الإثنين المقبل طقس غائم جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خصوصاً المناطق الداخلية والشرقية من الدولة، منوهاً بأن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار والأتربة، على أن تراوح سرعتها بين 25 و35 كم/‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏س على اليابسة، فيما يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب، في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

استمرار فرص سقوط

الأمطار الأحد.