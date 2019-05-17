«طرق الشارقة» تصرف 10 ملايين درهم لأصحاب أرقام الأجرة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

كشف مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز محمد الجروان، عن بدء صرف المكافأة السنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة، والبالغ عددهم نحو 5000 مواطن، والمشغلة من طرف شركات الامتياز التي تقع تحت مظلة الهيئة.

وقال الجروان إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن حرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية، ومنهم مُلاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده، ليبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب أرقام لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين نحو 42 مليون درهم.

وأوضح أنه بدأ صرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم وبإجمالي 10 ملايين درهم لملاك الأرقام مكافأة سنوية، إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويض يبلغ 32 مليون درهم سنوياً، بمعدل 2.7 مليون درهم شهرياً، بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة، و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة.

ولفت الجروان، إلى أنه يتم صرف كل الحقوق المترتبة على سحب الأرقام القديمة، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة، وتقديم المستندات التي تثبت الملكية، داعياً أصحاب الأرقام غير المستوفين شروط الصرف، لعدم استيفاء المستندات اللازمة، سرعة إنهاء المتطلبات لتسلم مستحقاتهم.