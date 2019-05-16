مذكرة لتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي مذكرة «تكامل الخدمات» مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، انطلاقاً من حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في خدمة أصحاب الهمم، وتنمية المجتمع بمختلف فئاته.

وتنصّ المذكرة على تعاون الجهتين في تقديم عدد من الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم بطريقة مبتكرة، وبإجراءات مبسطة ومريحة وسهلة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن المساعي المشتركة لتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في ما يتعلق بمحور إمكانية الوصول، وتنفيذ كود الإمارات للبيئة المؤهلة في مجال النقل، وتمكين أصحاب الهمم من الوصول السهل والآمن إلى مختلف الأماكن والخدمات.

ومن بين الخدمات التي يوفرها الطرفان بموجب الاتفاقية، تفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وقواعد البيانات والإحصاءات حول أصحاب الهمم، لتقديم المنافع، وتسهيل وتعزيز استفادتهم من خدمات النقل العام. ويتم التنسيق إلكترونياً في ما بين الطرفين، ليقوم مركز النقل المتكامل بإصدار بطاقات مواقف المركبات وبطاقات «حافلات» الذكية، الخاصة بوسائل النقل العام والمخصصة لأصحاب الهمم، لهم شخصياً، أو لأولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم، وكذلك تجديدها، وإصدار بدل مفقود لها، أو غير ذلك من الخدمات المرتبطة بتلك البطاقات. ويتعاون الطرفان على إيصال البطاقات المذكورة إلى مستحقيها على عناوينهم الخاصة بشكل تلقائي، كما يتم تجديدها بشكل تلقائي في مواعيد انتهائها.