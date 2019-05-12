بلدية أبوظبي تنجز صيانة البنية التحتية بـ 13.4 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال شهر أبريل من العام الجاري ضمن الخطة السنوية، أعمال صيانة البنية التحتية بكُلفة إجمالية 13 مليوناً و425 ألفاً و49 درهماً.

وشملت الأعمال صيانة الطرق على شارع شخبوط بن سلطان، ومنطقة الميناء في جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيسي - مدينة خليفة، ومدينة الرحبة وبني ياس والعدلة ونفق جزيرة ياس، وإزالة الرمال وإصلاح الحواجز المعدنية المتضررة وصيانة الجسور وأعمال تخطيط الطرق وأعمال الاسفلت على الطرق الخارجية، إضافة إلى أعمال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار الروتينية، وصيانة شبكات أعمدة الإنارة، وتضمَّنت أيضاً أعمال الصيانة على طريق أبوظبي- العين E22 وطريق الفاية E75 ومدينة الشامخة، وبوابة أبوظبي، والباهية الجديدة وغنتوت.

وتهدف هذه الأعمال إلى المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدمي الطرق، والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ مشروعات البلدية الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.