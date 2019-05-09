شرطة الشارقة تنشر توعية أمنية عبر «أمان يا رمضان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنفّذ إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برامج التوعية التي أعلنت عنها قبل بداية شهر رمضان المبارك، والهادفة إلى نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع عموماً، ومرتادي الخيم الرمضانية المعدة مسبقاً لتقديم وجبة الإفطار خصوصاً، وذلك من منطلق حرصها على بسط الأمن والأمان، والمحافظة على الهدوء، والحد من بعض الظواهر والسلوكيات السلبية التي يتكرر وقوعها خلال الشهر الفضيل.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، المقدم أحمد المري، إن فرق التوعية باشرت عملها منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وتقديم محاضرات توعية لرواد الخيم الرمضانية قبل موعد الإفطار بربع ساعة ضمن حملة «أمان يا رمضان»، حيث تشهد تلك الخيم تواجد أعداد كبيرة من شريحة العمال التي ترتكز عليها الحملة في أعمالها، وتم خلال اليومين الأولين تقديم خمس محاضرات يومياً، استفاد منها 5216 شخصاً، اشتملت على محاضرات توعوية حول مخاطر المخدرات والسلامة المرورية.

وأعرب الحضور عن شكرهم العميق لشرطة الشارقة على جهودها التوعوية، مشيدين بدورها في مجال التوعية المجتمعية.