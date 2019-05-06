المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صالونات

اشتكت مقيمة انتشار إعلانات صالونات نسائية، تروّج عروضاً وهمية، مؤكدة أنها توجهت لأحد هذه الصالونات بناءً على عرض منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم فوجئت بأن الأسعار مختلفة تماماً عن الإعلانات، وحينما سألت عن باقة الخدمات التي اختارتها من العروض، أبلغتها مسؤولة الصالون بأنهم ألغوها.

غش

تعرضت مقيمة في أبوظبي لحالة غش تجاري، بعد أن اشترت طقم أوانٍ كبيراً، عبر إعلان قرأته على إحدى المجموعات الخاصة على «فيس بوك»، وبعد أن تسلمته ودفعت ثمنه لمندوب خدمة التوصيل، اكتشفت أنه مختلف تماماً عن الصور التي شاهدتها في الإعلان، فحاولت التحدث إلى صاحبة الإعلان، بهدف استبدال الطقم، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

تضارب

أبدى مواطن انزعاجه من اختلاف وجهات النظر بين وزارتي «الخارجية» و«التربية والتعليم» بخصوص تصديق الشهادات الصادرة عن الدولة، وذكر أنه ذهب لتصديق شهادته من «الخارجية»، إلا أنها طلبت تصديق وزارة التربية أولاً، ليذهب إلى وزارة التربية التي أعلمته بأنها لا تحتاج إلى تصديق، كونها صادرة عن جامعة حكومية، الأمر الذي لم توافق عليه «الخارجية»، ولم تصدق على الشهادة.

وجبات

شكا مسافرون على متن الخطوط الجوية الإماراتية تكرار عدم توافر خيارات للطعام خلال رحلاتهم. وقال بعض المسافرين إن المضيفين يعتذرون عن نفاذ أحد الأصناف، ما يجعل المسافر الذي لا يمكنه أكل بعض الأصناف، مثل اللحوم، من دون وجبة طوال الرحلة، مشيرين إلى أن ذلك تكرر حتى خلال الرحلات الطويلة.

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