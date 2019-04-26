محمد بن راشد يكلف 4 وزراء مهامّ وزارة «اللامستحيل» في مرحلتها الأولى

المصدر: دبي - وام

كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة «اللامستحيل»، التي أطلقها سموه الثلاثاء الماضي، لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكليف ثلاثة وزراء مهام وزارة اللامستحيل في مرحلتها الأولى.

نائب رئيس الدولة: - «نريد من فريق عملنا تحقيق نتائج غير مسبوقة، وإنجاز مهام (اللامستحيل)». - «ليس لدينا مساحة من الوقت.. وأمامنا ملفات لا تحتمل التأجيل». - «أطلقنا الوزارة الافتراضية لنؤكد نهجنا في الإمارات منذ التأسيس».

فقد كلف سموه وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، مهمة منصة المشتريات الحكومية، فيما كلف وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، مهمة اكتشاف المواهب الوطنية، ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، مهمة الخدمات الاستباقية.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نريد من فريق عملنا تحقيق نتائج غير مسبوقة، وإنجاز مهام وزارة (اللامستحيل) في فترة زمنية قياسية، لنطلق مرحلة جديدة من التحديات، ليس لدينا مساحة من الوقت، وأمامنا ملفات لا تحتمل التأجيل، أطلقنا هذه الوزارة الافتراضية لنؤكد نهجنا في دولة الإمارات منذ التأسيس، لا نقف عند أي تحدّ، ولا يعيق تقدمنا أي مستحيل، نؤمن بقدرات وكفاءات أبناء وبنات الإمارات بتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات».

ويقود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مهمة «المكافآت السلوكية» الهادفة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي في المجتمع، وتحويله إلى عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية، عبر إطلاق نظام مكافآت خاص للسلوكيات المجتمعية، ومنح نقاط للملتزمين، يستفيدون منها في دفع رسوم الخدمات الحكومية.

ويتولى عبيد بن حميد الطاير مهمة منصة المشتريات الحكومية، التي ستبدأ العمل على تحديث سياسة المشتريات الحكومية، وتطوير منظومة عمليات المشتريات وتوجيهها لدعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته تتولى نورة بنت محمد الكعبي مهمة اكتشاف المهارات الوطنية، من خلال ابتكار آلية عمل لاكتشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتطويرها وتحليلها وتقييمها عبر إطار عمل وطني.

- سيف بن زايد يقود مهمة المكافآت السلوكية. - تكليف عبيد الطاير مهمة منصة المشتريات الحكومية. - تكليف نورة الكعبي مهمة اكتشاف المواهب الوطنية. - تكليف عهود الرومي مهمة الخدمات الاستباقية.

وتتولى عهود بنت خلفان الرومي مهمة الخدمات الاستباقية، لتلبية احتياجات المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية وفقاً لرحلة الحياة الطبيعية للأفراد، عبر إطلاق خدمات قبل الطلب، تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة، وفئات المتعاملين كافة.

نموذج عمل مؤسسي مرن

تعمل وزارة «اللامستحيل» على ترسيخ مفهوم اللامستحيل في نموذج عمل مؤسسي مرن، مبني على مفهوم تصميم الحياة، يتبنى فكر وأسلوب قيادة دولة الإمارات، في تطوير العمل الحكومي، كما تعمل على ملفات وطنية ذات أولوية، تتطلب معالجات سريعة وجريئة، وقرارات فاعلة، تتضمن إطلاق مبادرات مختلفة ومشروعات متنوّعة.

نموذج متقدم في العمل الحكومي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة اللامستحيل، لتمثل نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، وتتبنى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية، من خلال تطوير حلول استباقية للتحديات الاستثنائية ضمن فترة زمنية محددة، يعمل عليها فرق عمل من جهات حكومية اتحادية ومحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد في المجتمع، لتشكل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية.