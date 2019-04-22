«الموارد البشرية الاتحادية» تعتزم إطلاق منصة ذكية للتدريب الإلكتروني

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الهيئة تعتزم إطلاق مبادرة منصة ذكية للتدريب الإلكتروني، لموظفي الحكومة الاتحادية تحت مسمى «الموارد»، ويقدم التدريب من خلال جهات مختصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم توقيع ست مذكرات تفاهم، أخيراً، بهدف رفع الكفاءات والتعلم الذكي.

وأوضح العور في تصريحات صحافية أن «نوعية الوظائف بالدولة ستشهد تعديلاً وتكيفاً عن طريق تدخلات تكنولوجية تزيد من فاعلية الموظفين، ونحن في الحكومة ننظر إلى أن هذه الجوانب سيكون لها تأثير كبير»، مشدداً على أهمية وضرورة مواكبة التغير وتطوير المهارات واكتساب مهارات مرتبطة بحاجة سوق العمل.

ولفت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر بشكل كبير في بيئة الأعمال ونوعية المهارات المطلوبة لسوق العمل، في السنوات المقبلة، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، وسواء في المنطقة أو العالم، مشيراً إلى أن هذا التأثير سيكون بشكل مباشر وواضح، ويتعلق بالكثير من الجوانب، من بينها جوانب إنسانية متعلقة بالوظائف وتنمية المهارات.

وقال العور: «الوظائف والمؤسسات في سوق العمل، سينجح منها في دولة الإمارات والعالم من لديه قابلية للتغير والتطوير والتأقلم بصورة أسرع»، كما أن عُمر المؤسسات أصبح أقصر حالياً من ذي قبل، حيث سيكون 15 سنة أو ربما أقل، بعكس ما كان عليه عُمر المؤسسات في المستويات التاريخية والفترات السابقة».